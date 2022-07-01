外送員無法騎進校園 學生一句「你闖闖看啊」讓他怒了

相信不少外送員都會遵照客人要求的指示，盡量將餐點送達到對方手上，不過有時候也會遇到被阻攔的情況。一名外送員在臉書發文抱怨，日前送餐點到某大學，但因為校方規定外送員不得入內，他請學生出來領取，沒想到對方的回應卻讓他火氣上來，鄉民們看了也有同感的表示現在很多學生都很懶。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文表示，日前接到某大學學生的訂單，他在餐點送到學校前先發訊息通知對方，表示再5分鐘抵達大門口，但到了校門口卻沒看到學生來領餐，只好再通知一次。

原PO說學生要他騎進校園，但他表示校方規定不能進入，沒想到對方竟然說「你闖闖看啊，很多外送可以闖進來」，讓原PO聽了很傻眼，還表示自己已經被警衛罵過很多次，結果同學不死心地繼續說「你不會趁他不注意的時候騎進來嗎？」原PO聽了簡直氣炸，不客氣地要求對方自己出來領餐。

等了10分鐘，學生才終於心不甘情不願地慢慢走出來領餐，臉上表情還相當臭，原PO看了無奈地說「這個學校已經很多學生這個樣子了」。

不少人看了也有同感，「很多學校學生都懶到爆炸」、「現在的學生都養尊處優，不知人間疾苦」、「請客人下來比請金身還難」、「不要說送學校，送一般住宅也是，等5分鐘以上永遠都是年輕人」、「跟學校沒關係，現在學生都一個樣，不管在他住的地方或學校，取餐都慢慢來的，送10個大概只有1、2個會在1分鐘內出現」、「很多學生都這樣呀，現在暑假更可怕，校門開比鬼門開還可怕」。