愛愛到一半發生地震 男友下一秒反應讓她傻眼：想分了

遇到地震時，每個人的反應都不相同，有人會找堅固物躲避，也有人會往外跑，還有人不知所措，只能呆在原地。有一名女網友抱怨日前和男友在「恩愛」的時候，突然間發生地震，沒想到男友下一秒的動作讓她傻眼又氣憤，貼文讓不少人看了都笑翻。

女網友在臉書「靠北男友2.0」貼文，抱怨日前和男友「恩愛」到一半時，突然發生地震，原本以為男友會保護她，沒想到對方竟然嚇到「拔了就跑」，讓原PO超傻眼，直呼「放生我一個人在床上，這種的是不是可以分了？」

貼文一出不少人歪樓表示，「代表他不專心，如果夠專心，哪注意得到地震啊」、「代表不夠努力，不然床搖成那樣怎麼可能感覺到地震」、「換個角度想，如果他當時堅忍不拔呢？」、「小王的本能！一有風吹草動就…」、「說不定他也結束了，地震救了他」、「當然是要愛到天崩地裂啊」、「不是啊，地震很省力幹嘛拔」。

更有網友勸原PO可以分手了，「趁早，因為現在就只顧及自己，別指望以後會顧及到妳」、「妳都問是不是要分了，就分啊不然勒」、「搖的比地震小的一律放生」、「以後發生事情也是把妳丟了就跑了吧」、「如果有用心根本感覺不到地震，還是分了吧」、「分了，做事情只做一半的人不可取」。