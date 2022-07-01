她到麥當勞點餐聽到神祕代號「小圓」 店員解釋真正意思

一提到速食，不少人首選麥當勞，不論漢堡、薯條還是其他產品，都深受大人小孩喜愛。一名女網友日前去麥當勞點餐，聽到員工喊著「請問有小圓嗎？」，讓她一頭霧水，不知道這是什麼代號，於是上網尋求解答。

原PO在Dcard貼文表示，日前去麥當勞點完餐後，聽到正在裝餐點的店員問其他員工說「請問有小圓嗎？」，她在一旁聽了也摸不著頭緒，不懂「小圓」是什麼，於是詢問鄉民們「請問有人知道小圓是什麼代號嗎？聽起來好可愛」。

有店員留言解釋，「單塊的原味炸雞」、「小原，一塊炸雞的意思，小塊原味；大原，一份原味炸雞的意思」。不過也有其他分店的店員提出不同說法，「我們店說『一原』」、「有些店是說小原/大原/小辣/大辣，就是一塊炸雞、兩塊炸雞、然後原味還是辣味，也有些店是說一原、二原、一辣、二辣」、「一支原味麥脆雞的意思。但我們都說短原、長原」、「我們都說原小包或原大包…哈哈哈」。