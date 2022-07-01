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台烏混血Youtuber神似廣末涼子 粉絲大讚：超正

聯合新聞網／ 綜合報導
Youtuber「金魚腦」外型亮眼，被粉絲形容神似日本女星廣末涼子。 圖擷自金魚腦IG
Youtuber「金魚腦」外型亮眼，被粉絲形容神似日本女星廣末涼子。 圖擷自金魚腦IG

科技發達的趨勢下造就了不少Youtuber，當中有不少女網紅因為有創意，再加上外型出眾，因此備受注目。有網友發現台烏混血的Youtuber「金魚腦」不僅長得漂亮，口條也不錯，因此好奇她在台灣Youtuber裡頭是否算正的，貼文一出吸引不少粉絲大力稱讚。

原PO在PTT以「金魚腦算台灣Youtuber前幾正的吧？」為題寫道，「金魚腦」是台灣、烏拉圭的混血Youtuber，頻道內容主要是在講旅遊和減塑，主持的口條以及影片的剪輯技巧還不錯，笑容也很自然，讓他相當關注，於是好奇詢問鄉民們「有沒有金魚腦的八卦？」

Youtuber「金魚腦」外型亮眼，被粉絲形容神似日本女星廣末涼子。 圖擷自金魚腦IG
Youtuber「金魚腦」外型亮眼，被粉絲形容神似日本女星廣末涼子。 圖擷自金魚腦IG

貼文引起不少人贊同，「真的超正」、「自然不做作」、「什麼前幾，哪個Youtuber比她正的？」、「同時擁有西方人的立體五官+東方人的精緻感」、「青春無敵啊」、「給人自然可愛感」、「算有氣質有腦的女YT」、「見過本人，很小隻，超可愛」。

「金魚腦」是台灣、烏拉圭混血兒，有著深邃的五官，留著俏麗的短髮，自然不做作的口條和態度讓吸引不少粉絲關注，她的Youtube有50多萬人訂閱，IG也有近19萬粉絲追蹤。而外型亮眼的她也因為深邃五官，曾被粉絲和媒體發現神似日本女星廣末涼子，更是大大增加她的知名度。

「金魚腦」常在IG分享許多生活美照。 圖擷自金魚腦IG
「金魚腦」常在IG分享許多生活美照。 圖擷自金魚腦IG

Youtuber「金魚腦」外型亮眼，被粉絲形容神似日本女星廣末涼子。 圖擷自金魚腦IG
Youtuber「金魚腦」外型亮眼，被粉絲形容神似日本女星廣末涼子。 圖擷自金魚腦IG

「金魚腦」常在IG分享許多生活美照。 圖擷自金魚腦IG
「金魚腦」常在IG分享許多生活美照。 圖擷自金魚腦IG

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