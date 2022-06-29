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她去夜店跳整晚 見智慧手錶數據嗨翻：再衝一波

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人常在夜店嗨整晚，熱量消耗也非常驚人。示意圖/Ingimage
許多人常在夜店嗨整晚，熱量消耗也非常驚人。示意圖/Ingimage

日前網友在「Dcard發文提到，她在去了夜店後，發現手上的智慧手錶顯示她在去夜店的將近4小時，消耗了1648大卡，讓她在震驚之餘詢問網友，常去夜店是否有助於減肥

網友發文秀出前一晚去夜店，智慧手錶顯示的數據，在3小時46分鐘中，消耗1648大卡，平均心率有142，最高心率甚至達180。不禁讓她發文問：「試問一下，常跑夜店能減肥嗎？跳一晚被數據嚇到」。

許多網友留言表示，「最高心跳180是帥哥貼上來的瞬間嗎」、「能不能減肥不知道，荷包會先瘦就是了」、「我以前去夜店看喜歡的DJ，因為太嗨太炸整個晚上一直跳，隔天全身無法動彈那種」。另外部分網友認為，沒有算上攝取的熱量無法評斷。

不過有不少網友表示，之前常去夜店真的有瘦下來，「可以瘦，我去夜店但每天狂吃還是會偶爾瘦個1-4公斤」、「真的可以，以前常去的時候體脂才10出頭」、「如果去夜店不喝酒不吃東西純粹群魔亂舞是會瘦的」、「只喝啤酒不吃宵夜可以喔」。原PO也補充：「謝謝大家解惑，我本來打算再也不去了，但是如果可以減肥還是會願意衝一波」。

網友在夜店嗨整晚後，發現智慧手錶的數據超乎預料。圖擷自Dcard
網友在夜店嗨整晚後，發現智慧手錶的數據超乎預料。圖擷自Dcard

夜店 減肥 Dcard

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