她煮飯忘按開關急求救 網大推加「米酒」起死回生

有時將米送進電鍋，一時糊塗可能忘記按下開關，等到發現時米都快泡爛了。日前有女網友遇到這樣的問題，發文尋求幫助，沒想到竟有多人教她秘訣，只要加入「米酒」照樣能煮出好吃的飯。

網友在「爆系知識家」發文提到，她因忘記按下炊飯按鈕，導致整鍋米變得半生不熟，她發文詢問這樣的米是否還有救，或另有其他用途。

許多網友建議她煮成粥，「水瀝乾，分裝冷凍，下次煮粥」、「煮各種鹹粥，千萬不要煮成白粥」、「沒救了，煮成廣東粥吧」。

也有網友建議她可以拿去餵動物，「餵雞餵麻雀」、「餵雞，沒有雞的話，就去買一隻來餵」。

另外也有網友推薦她加「米酒」就能讓米起死回生，「加米酒再煮一次」、「記得要用小米酒」、「真的~出來不會有酒味~飯會變Q」、「以前上團膳課老師也是這樣教的」。網友也分享雖然加了米酒，不過酒精會蒸發，飯也不會有酒味。