新冠疫情未終了、猴痘又壓境 工作三年醫護嘆：不是來犧牲的

COVID-19疫情似乎還完全看不到終結的盡頭，無奈現在又有猴痘來攪局，台灣也在24日驗出首例猴痘境外確診案例，一位護理工作近三年的醫護人員就在Dcard上感嘆po文說，「我讀護理其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊！」

該名護理人員表示，從事醫護工作已快三年，想不到除了要對抗新冠病毒，如今又面對猴痘來勢洶洶，想當初新冠擴散前，醫院都還發給她們簽署書，給她們簽立是否願意照顧感染新冠的病人。

她說當時有很多同仁是不願意的，有的人是已經有家庭、有小孩或對疫苗過敏者，可是今年大擴散的時候，院方仍舊讓所有人去照顧確診者了，有沒有問當事人意願就不清楚。

她強調，如今只希望猴痘不要擴散，如果不幸擴散，她要簽100張不願意，因為讀護理是為了穩定賺錢就好，不是要來犧牲自己的啊，「真心覺得此時此刻照顧第一例猴痘病人的護理人員好有大愛，希望大家都好好照顧自己。」

許多網友看完這篇文章後都留言感謝醫護人員的辛勞，「如果醫護環境不好，以後就更沒人想當了，希望妳們的荷包能被好好照顧，前陣子生病去醫院看病，整個醫院都忙翻了」、「能夠撐下去一定需要很大的勇氣。」

原po也回應道，「尤其專責醫院真的好累，當初會簽願意也是為了防疫獎金，殊不知去年的都還沒全部領到，猴痘給我再多錢我也不要啊。」

「妳們辛苦了，我爸昨天去掛急診，疑似症狀和長新冠的病人都擠在急診室，超多人」、「如果猴痘擴散了，真的只能說趕快跑」、「要顧那麼多病人，工時又長，染疫風險也高，外勞看護也沒那麼慘…台灣醫護真的不是人幹的。」