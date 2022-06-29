快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情未終了、猴痘又壓境 工作三年醫護嘆：不是來犧牲的

聯合新聞網／ 綜合報導
醫護人員感嘆疫情反覆來襲，身心俱疲，本來想穩定賺錢，結果反而成了犧牲。示意圖／ingimage
醫護人員感嘆疫情反覆來襲，身心俱疲，本來想穩定賺錢，結果反而成了犧牲。示意圖／ingimage

COVID-19疫情似乎還完全看不到終結的盡頭，無奈現在又有猴痘來攪局，台灣也在24日驗出首例猴痘境外確診案例，一位護理工作近三年的醫護人員就在Dcard上感嘆po文說，「我讀護理其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊！」

該名護理人員表示，從事醫護工作已快三年，想不到除了要對抗新冠病毒，如今又面對猴痘來勢洶洶，想當初新冠擴散前，醫院都還發給她們簽署書，給她們簽立是否願意照顧感染新冠的病人。

她說當時有很多同仁是不願意的，有的人是已經有家庭、有小孩或對疫苗過敏者，可是今年大擴散的時候，院方仍舊讓所有人去照顧確診者了，有沒有問當事人意願就不清楚。

她強調，如今只希望猴痘不要擴散，如果不幸擴散，她要簽100張不願意，因為讀護理是為了穩定賺錢就好，不是要來犧牲自己的啊，「真心覺得此時此刻照顧第一例猴痘病人的護理人員好有大愛，希望大家都好好照顧自己。」

許多網友看完這篇文章後都留言感謝醫護人員的辛勞，「如果醫護環境不好，以後就更沒人想當了，希望妳們的荷包能被好好照顧，前陣子生病去醫院看病，整個醫院都忙翻了」、「能夠撐下去一定需要很大的勇氣。」

原po也回應道，「尤其專責醫院真的好累，當初會簽願意也是為了防疫獎金，殊不知去年的都還沒全部領到，猴痘給我再多錢我也不要啊。」

「妳們辛苦了，我爸昨天去掛急診，疑似症狀和長新冠的病人都擠在急診室，超多人」、「如果猴痘擴散了，真的只能說趕快跑」、「要顧那麼多病人，工時又長，染疫風險也高，外勞看護也沒那麼慘…台灣醫護真的不是人幹的。」

猴痘

延伸閱讀

獨／二度感染醫護Ct值1X 被迫「帶病上陣」照顧病患

扛住疫情考驗！台灣抗疫經驗，給予醫學及護理教育最寶貴的學習

長照住宿機構4.8萬人確診 開藥率達九成

電視節目播出兒童打疫苗後會嚴重殘障或死亡、疫苗製造廠退出市場

相關新聞

新冠疫情未終了、猴痘又壓境 工作三年醫護嘆：不是來犧牲的

COVID-19疫情似乎還完全看不到終結的盡頭，無奈現在又有猴痘來攪局，台灣也在24日驗出首例猴痘境外確診案例，一位護理工作近三年的醫護人員就在Dcard上感嘆po文說，「我讀護理其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊！」

部長淡出記者會賣鹹酥雞？他見老闆撞臉陳時中 老饕笑推：苗栗必吃美食

部長改行賣鹹酥雞？近日有苗栗網友買鹹酥雞時，意外撞見老闆戴口罩模樣激似衛福部長陳時中，引發各大社群一陣熱議，...

媳婦憂公婆夏天堅持不開冷氣會「中暑」 網建議多種方法應對

最近天氣炎熱，不少家庭已經吹起冷氣，但有位媳婦抱怨「公公、婆婆不論天氣再熱，都不開冷氣」，讓她擔心老人家在家中暑，因此她拋問「有沒有什麼方法，能讓老人安全度過炎熱夏天？」

他問現在10元還能買到什麼？ 網友po出早餐店菜單驚呆眾人

隨著物價飆漲，民眾也愈來愈難吃到10元有找的「銅板美食」，一名網友就好奇詢問現在10元還能買到什麼，吸引眾多網友集思廣益，其中一人貼出早餐店菜單回覆，證明10元依然能有多元選項。

一上車就開冷氣大錯特錯？ 他提出4個涼爽又省油的方法

夏天天氣炎熱，許多開車的人習慣一上車就開啟冷氣，不過有一名網友就分享這其實「大錯特錯」，並提供四個讓車子涼爽又省油的方式。

台灣高CP值韓式餐廳在哪？ 網推這間吃完肚子脹三天

台灣有許多韓式餐廳都非常受歡迎，一名網友就推薦了韓式連鎖店家涓豆腐，他說，餐廳上菜雖慢，但是它的小菜可以吃到飽，再加上主餐的份量，一餐下來超級飽，其他網友也說「吃完肚子脹三天」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。