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部長淡出記者會賣鹹酥雞？他見老闆撞臉陳時中 老饕笑推：苗栗必吃美食

聯合新聞網／ 綜合報導
有苗栗網友買鹹酥雞時，發現老闆撞臉衛福部長陳時中。合成圖／指揮中心提供、翻攝自臉書社團「苗栗大小事」
有苗栗網友買鹹酥雞時，發現老闆撞臉衛福部長陳時中。合成圖／指揮中心提供、翻攝自臉書社團「苗栗大小事」

部長改行賣鹹酥雞？近日有苗栗網友買鹹酥雞時，意外撞見老闆戴口罩模樣激似衛福部陳時中，引發各大社群一陣熱議，許多網友笑翻直呼「部長事業第二春！」、「難怪都沒主持記者會」。

近日陳時中解除隔離返回工作崗位，卻因為缺席疫情記者會遭外界質疑備戰年底選舉，儘管指揮中心回應「部長仍參與各項會議」，仍止不住輿論延燒。

不過，當關切疫情的網友尋覓陳時中人影時，有苗栗人買鹹酥雞時驚見老闆撞臉陳時中。一名網友在臉書社團「苗栗大小事」PO出一張照片，只見鹹酥雞老闆穿紅色T恤和圍裙，忙著招呼客人，遠遠一看，老闆戴口罩的模樣，竟和陳時中相似度達99％。

鹹酥雞老闆戴口罩模樣激似陳時中，引發臉書社群熱議。圖／翻攝自臉書社團「苗栗大小事」
鹹酥雞老闆戴口罩模樣激似陳時中，引發臉書社群熱議。圖／翻攝自臉書社團「苗栗大小事」

許多網友見照片紛紛笑翻，「部長事業第二春！」、「難怪都沒主持記者會」、「原來不出席記者會是去支援炸物」、「衛福部長面臨財務危機被迫兼差打工，辛酸畫面流出」，甚至有當地網友表示「上次我去買的時候有問他說，有沒有人說他長的像陳時中」。

不過，有老饕解密該鹹酥雞攤是位於苗栗縣府前路上的老字號小吃「巧味鹹酥雞」，在Google評價有4.1顆星，許多老饕推鹹酥雞攤應有盡有，還有台南口味「微甜」和一般口味可選，有顧客還幽默地說，「這家很糟糕，大家別去買，不然我要等更久」。

鹹酥雞 陳時中 衛福部

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