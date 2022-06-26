南美館殭屍展人潮爆 呂秋遠曝「十大啟示」：看完別直接回家

台南市立美術館「亞洲的地獄與幽魂展覽」在25日正式開展，現場吸引大批人潮。對此，呂秋遠律師在臉書分享地獄展給他的十大啟示，也呼籲民眾「看完展覽請不要直接回家」。

呂秋遠律師在臉書發文表示，這次的展覽是跟法國的博物館合作，探討亞洲人鬼魂觀念的藝術創作。他也提到雖然大家都聚焦在大清國的殭屍，但其實展覽還有很多內涵可以去欣賞，同時也給了他不少啟示。

一、大清國的殭屍，很適合高空彈跳

呂秋遠表示明清以前的殭屍是沒有這種形象的，主要是因為「湘西趕屍」的習俗被放大後才出現這種傳聞。此外，因為中國湖南西部的山路崎嶇，運送遺體不容易，所以出現一種特殊的運送方式，就是運用人力架住站立的屍體，所以當夜晚的天色昏暗時，看起來就很像屍體在跳動。

二、一切，都是從電影《暫時停止呼吸》開始

呂秋遠提到1985年時，香港的林正英、許冠英、錢小豪演出《暫時停止呼吸》這部片，而林正英從此變成抓鬼道長，文才也成為了倒霉鬼的代名詞。此外，那個時代成長的小孩應該都學過殭屍跳躍的方式，也知道只要停止呼吸，就可以讓殭屍找不到自己。

三、展覽裡的殭屍，服飾是錯的，真的穿這樣下葬，是大不敬之罪，可以滅族的

呂秋遠透露大清國的官方服飾非常嚴格，而展覽中的殭屍先生衣服上的圖騰是龍，這是只有皇帝才能穿的。原則上，文官的動物都是禽類，武官的動物都是獸類，但就是沒有龍，「特別是五爪龍，繡上這個是要抄家滅族的」。

四、殭屍，在台灣稱為蔭屍，宗教信仰上，認為這種情況吃掉子孫的家運

呂秋遠指出人下葬後若遺體沒有腐壞，在台灣被稱為「蔭屍」，發生這種情況的原因很多，跟土壤成分和棺木材質都有關係，「傳統信仰認為，每十年就要撿骨一次，如果發現這種情況就要重新整理，選擇良辰吉日再下葬，否則對子孫會很不好」。

五、反對台南市美術館的展覽，就千萬不該到慈湖與大溪的展覽館

呂秋遠認為比起反對展覽，更應該是慎重考慮讓蔣中正及蔣經國的遺體入土為安。另外，他表示自己不太理解，「為什麼要這麼折磨他們的遺體，或者是讓孩子去『瞻仰』他們的遺體，會不會對孩子的身心靈造成傷害」。

六、靈糧堂是最好的宣傳媒介

呂秋遠說這個展覽原本沒有受到太多注意，但是透過靈糧堂的反對，多數人才開始注意到。他認為若想要行銷，記得要站在靈糧堂的對立面，這樣可以擴大更多的宣傳效果。

七、看完展覽，請不要直接回家

呂秋遠表示有些台灣民俗「專家」認為這種靈體會聚陰，所以去看展覽前要帶一片榕樹葉，看完後也千萬不要直接回家，要在外面繞一繞，以免鬼魂跟回家。他自己也認同這種說法，認為逛完展覽後可以去吃台南在地美食，還可以去安平運河走走，體會台南的庶民生活。

八、真愛就像鬼一樣

呂秋遠提到每個人都聽過，但是很少人真正見過，而且多數時候看到的「真愛」都是自己的想像而已。

九、覺得這個展覽傷風敗俗，擔心對孩子有負面影響，就應該禁止他們看《鬼滅之刃》

呂秋遠認為若禁止這個展覽，就應該禁止很多卡通節目，「例如佩佩豬也不該看，為什麼豬可以說話還會穿衣服？這一點也不科學；還要禁止看哆啦A夢，因為一隻貓為什麼可以拿出各種道具幫助大雄；還有柯南，他在的地方就有死人，怎麼可以這樣；海賊王也不行，怎麼可以當賊？

十、人何寥落鬼何多

呂秋遠透露大多數時候人比鬼還可怕，窮也是，害你的也都是人不是鬼，怕鬼倒不如怕人。