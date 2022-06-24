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等路邊車格車輛離開前該停哪位置？ 網提一法規：都不行

聯合新聞網／ 綜合報導
開車族最擔心路邊找不到停車位。示意圖／記者江良誠攝影
開車族最擔心路邊找不到停車位。示意圖／記者江良誠攝影

台灣開車人口眾多，地狹人稠的情況下，停車就成了一大難題，而好不容易找到路邊停車位，在等待其他車輛出來之前，到底該停在哪一個位置你知道嗎？有網友對此就在臉書提問該停「左前方」還是「左後方」，貼文一出，不少人警告「都不行」。

原PO在「爆系知識家」貼出一張圖示，他問大家「請問如果路邊停車格有車要走了，您會停在他的左前方等待，還是左後方等待？請問有法規規定要如何等待嗎？」

多數人都認為停對方左後方才是對的，「停後方，除了讓對方好出來，還可以幫他擋直行車，順利上路，自己也不用等太久，也不會被搶車位」、「如果我要開走，有人停在左前方等，我會趕他走或者我不走（因為你檔到我出去了」、「我是停左後方，不然車子出來還要繞過你的車子，等於對方車子還要跨更大」、「停在他的左後方，在他即將切入外車道時，打開駕駛座窗，伸出左手揮舞示意後方來車小心減速避讓」。

不過熟悉法規的網友警告不管停哪，都是違規，「不管你停前面還是後面，都是屬併排停車臨停，只要發生交通意外自己比較吃力」、「後方啊，但是法規才不讓你等，你要去繞圈，被停走是你家的事，不然檢舉就只能等吃罰單了」、「停前後都不行，會被檢舉併排，正確的做法繞一圈再回來或找其他空位」、「按照交通法規的規定，是不能等待！不管是在前方還是後方，只要一旦等待，視同併排停車！真正合法的方式，是只能停車格淨空之後，方能準備路邊停車」。

根據《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第4款，不依順行之方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊，或併排臨時停車，可處處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；第56條第2項，汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，處汽車駕駛人新臺幣二千四百元罰鍰。

原PO貼出一張圖示問大家，等路邊車輛離開前，應該要先停在對方左前方還是左後方？ 圖擷自爆系知識家
原PO貼出一張圖示問大家，等路邊車輛離開前，應該要先停在對方左前方還是左後方？ 圖擷自爆系知識家

交通違規

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