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他自豪身為板橋居民 竟遭嗆：「這地區」不要再拿板橋名號狐假虎威

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都很在意自己是屬於哪地區人。 示意圖／聯合報系資料照片
不少人都很在意自己是屬於哪地區人。 示意圖／聯合報系資料照片

不少人都很在意自己屬於哪裡人，尤其位在尷尬交界處的人更是在意。日前一名網友在網路上發文，直指「我板橋區好歹也是新北天母」，但卻被其他人釣出其實他是住在「溪崑」，地理上屬於比較靠樹林而非板橋，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT發文，表示家裡突然停電，打去台電後得到板橋線路故障的回應，讓他氣憤直呼「我板橋區好歹也是新北天母吧？這樣對待我的？」

對此，有網友回文表示，「雖然我知道這樣說很傷人，但不得不說，多數板橋人都一致認為你所在的大觀路三段的溪崑地區，並不算板橋而是樹林」。他補充提到，自己不清楚板橋算不算新北天母，但至少大多數板橋人都認為溪崑算樹林。

不僅如此，原PO發現網路上時常聲稱自己是板橋人的那群人，似乎都是溪崑人，「所以看到你的文章我就直接猜你住溪崑，結果還真的又被我猜中了」。在貼文最後，原PO加強火力表示，「樹林人真的不要再拿板橋名號狐假虎威了，真板橋人是很低調的，一直在那邊打著板橋名號，台北人看到都笑翻了，不要再丟板橋的臉了，加油好嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「溪崑真的是樹林的一部分」、「其實溪崑真的不算板橋」、「江子翠都還不算板橋」、「樹林應該把溪崑併吞」、「只有林家花園南門街那一塊算真板橋」、「浮洲還小贏溪崑啦⋯溪崑根本就真樹林了」、「住亞東都覺得自己是土城人了」、「大觀路三段喔，真的不要喊自己是板橋」。

板橋行政區域圖，左下角大漢溪隔開的區塊即為「溪崑地區」，鄰近樹林區。圖擷自板橋區公所
板橋行政區域圖，左下角大漢溪隔開的區塊即為「溪崑地區」，鄰近樹林區。圖擷自板橋區公所

PTT 新北

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