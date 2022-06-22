快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

冷氣正常可以用多久？ 專家曝最低年限：提早壞可能有2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為冷氣若在正常情況下使用，至少可以用5至10年。圖為示意圖/Ingimage
專家認為冷氣若在正常情況下使用，至少可以用5至10年。圖為示意圖/Ingimage

炎炎夏日，室外溫度高到嚇人，許多人總是迫不及待躲進室內吹冷氣，根據冷氣專家Ken88在「Tiktok」上的分享，一台變頻冷氣在妥善安裝、正常使用下，基本上壽命可以來到5至10年，他更分享日前接獲的一個維修案件，有台冷氣竟然用了高達15年。

Ken88提到，過去冷氣還是定頻時代，那時的保固通常是全機1年、壓縮機3年，或是全機3年、壓縮機5年，而近幾年冷氣轉向變頻時代，整體保固時間拉得更長，特別是2019年3月後，全台冷氣商像是「保固大放送」，從3、5年的保固拉長為全機3年、壓縮機7年，甚至全機10年。

他也強調，冷氣在正常使用和安裝下，可以用5至10年，若是低於5年，可能是安裝上出了問題，或是居住於特殊環境，如：硫磺區、海邊，他也分享之前接獲的維修案，有一台冷氣竟然用了15年之久，他進一步詢問眾人：「你們家的冷氣已經用了多少年了呢？」，引起網友們一陣討論。

許多網友表示，「兩台定頻用了20年，一台變頻15年」、「還是把舊冷氣換新的變頻吧，可省下的不少電費」、「窗型的有40幾年」、「平均20年」、「東元21年，還有繼續在用的」、「我遇過大金20年沒壞過，我家用日立10幾年了（第一代變頻機）所以還算省電，不過沒現在新變頻機省電」、「我家是定頻分離式20年了，依然是頭好壯壯」、「冷氣1年也才用最多4個月，也不是天天用，用10幾年很正常」。

省電 冷氣

延伸閱讀

她看到「2字訊息」超火大 眾人認同曝：都直接不回

打破無敵星星迷思 醫曝二次感染機率、可能時間

千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

日幣狂貶「哪些產品跌最多」 網喊運費太貴：只有這個最有感

相關新聞

冷氣正常可以用多久？ 專家曝最低年限：提早壞有3原因

炎炎夏日，室外溫度高到嚇人，許多人總是迫不及待躲進室內吹冷氣，根據冷氣專家Ken88在「Tiktok」上的分享，一台變頻冷氣在妥善安裝、正常使用下，基本上壽命可以來到5至10年，他更分享日前接獲的一個維修案件，有台冷氣竟然用了高達15年。

新飲料店完全沒試過！ 她曝從小到大只喝這2家手搖飲「打死不換」

台灣飲料店不僅數量多又很多樣化，很容易就可以在街道上看到不同的飲料店，新飲料店也不斷拓點，不過一名網友就說，雖然現在飲料店種類非常多，但她還是只喝50嵐和清心福全，其他人看了也認同，「打趴一堆新店」。

貼紙殘膠怎麼除？不是去光水 內行推1神物：很好撕

許多生活用品的盒子上都會有標籤，有些人為了美觀而習慣將它撕掉，不過撕掉貼紙後卻常常留下明顯痕跡，一名網友便詢問去膠的好方法，內行便建議，「用吹風機加熱」。

瓠瓜太肥碩下垂！他用「這1物」包覆支撐 網笑：好性感喔

倘若住家空間充足，有的人會選擇栽種一些蔬果自用。一名綠手指男網友，在自家頂樓種植4顆超大瓠瓜，不過全被女性胸罩從下方安全包覆支撐著，讓不少人看了大笑「對抗地心引力」、「預防下垂」。

南部才有的「類番茄切片」 網爆：超好吃的

有人知道這是什麼食物嗎？有一位女網友在「Dcard」美食板貼出一張照片，內有一盒類似番茄切片的食物，上面還灑滿薑絲，她提問後，意外掀起更多網友熱議並稱讚說這「超好吃的」。

台中人的口福！這碗「神秘綠湯」北部人吃不到 老饕推：消暑必備

炎炎夏日最佳消暑聖品無疑是冰品，但台中有一道「神祕綠湯」，號稱是台中人從小吃到大的古早味，也是夏日必備的美食之一。近日就有網友在臉書發文分享，這碗「中部人夏天專屬」的美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。