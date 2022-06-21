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南部才有的「類番茄切片」 網爆：超好吃的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼圖問，有人知道這是什麼食物嗎？圖擷自Dcard
網友貼圖問，有人知道這是什麼食物嗎？圖擷自Dcard

有人知道這是什麼食物嗎？有一位女網友在「Dcard」美食板貼出一張照片，內有一盒類似番茄切片的食物，上面還灑滿薑絲，她提問後，意外掀起更多網友熱議並稱讚說這「超好吃的」。

台灣雖然多美食，但在地限定的隱藏版小吃並不是隨處就吃得到。原PO所貼的這張照片中，只見紙盒中裝著類似番茄切片的東西，而且切片上還灑滿薑絲，旁邊還有一個裝沾醬的碗，很像高雄的番茄切片沾醬油，仔細看又不一樣，真讓人丈二金剛摸不著頭腦。

貼文和照片曝光後，不少網友紛紛留言回應表示「以為是番茄切片+醬油」、「原本要回不好吃的醬油番茄」、「第一眼以為番茄片配薑絲」，有網友解惑說粉紅色的物體是「粉腸」，與北部的粉腸有所區別。它的作法為豬肉切成細條狀，並加入紅麴、醬油、蒜頭等醃製，灌進腸衣後煮熟就可以上桌，中南部地區的小吃攤都可以看到，由於紅粉腸的口感清淡，多會與鹹甜的醬油或蒜蓉醬一起食用。

答案揭曉後，更多網友留言回應「超好吃的」、「南部特有的紅粉腸」、「粉腸，沾蒜頭醬油好吃」、「這個很好吃耶，麵攤都有」、「這是手工粉腸，旗山有一家很有名的紅糟肉店有賣」。

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