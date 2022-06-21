超商內被可疑男子緊盯22秒 詭異畫面曝光嚇呆百萬網友

日本一名男高中生放學時於便利超商內拍到一名行徑可疑的陌生男子，他稱在店內時該男子一直死盯著他看，嚇得他很快就逃走了，事後他將影片上傳到TikTok，意外引發網友熱烈討論，短時間內就累計330萬次點閱。

「這是一個近距離的影像，晚上請不要看」，一名日本男高中生近日在TikTok發布一則影像，畫面中拍到一個怪異男子在便利商店中閒晃，後來該男子更不明所以地躲在貨架後面盯著原po，而原po一面假裝打字，一面將鏡頭對準這名男子的臉部。

許多網友也被影片中的男子嚇了一跳，「好像想要跟你做朋友的樣子」、「如果是真的我會很害怕」、「看到他的瞬間嚇了一跳」、「原po還好嗎？我很擔心這之後的狀況」、「我以為他還在後面，結果突然跑到了前面」、「我仔細看才注意到網子後面，真的被嚇到了」。

後來原po又發了第二則影片，這次男子沒有躲在貨架後，而是清楚地露出長相，原po無奈表示，連他直接從男子身邊經過，對方也一直緊盯著他看，且他確定自己與該男子並不認識。

怪異男子的真面目曝光後，部分網友一改先前害怕的態度開起玩笑，「這是戀愛的開始」、「愛情不就是從這裡開始的嗎？」、「乾脆當朋友吧」，「他是想說我喜歡你吧」。