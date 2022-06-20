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老闆竟不懂！「都市傳說」放機台上 員工詫異被列缺失

聯合新聞網／ 綜合報導
某公司一名員工在機台上放「綠色乖乖」，結果被公司列為5S缺失。 圖擷自爆廢公社
某公司一名員工在機台上放「綠色乖乖」，結果被公司列為5S缺失。 圖擷自爆廢公社

把零食「綠色乖乖」放在3C、機器以求不當機，是台灣廣為流傳的「都市傳說」，甚至登上外媒BBC。某公司一名員工在機台上放「綠色乖乖」，結果被列5S缺失，因為老闆不懂把食物貼在機台的用意，令員工詫異「還有哪些老闆不懂這些傳說」。

該員工於「爆廢公社發文指出，他6年前在工作機台上放了一包「綠色乖乖」，卻被公司拍照列為5S缺失（整理、整頓、清掃、清潔、素養），老闆無法理解「為什麼要把食物貼在機台上面？」，驚訝竟還有老闆不知此「都市傳說」。

信仰堅定的網友表示，「綠色乖乖不能放到過期，要定期換，而且換的時候要通知機台做完5S的時候會換新的」、「我們是外商公司，主管們是真的不懂，但是解釋一下這是台灣的信仰，不會拿來吃，他們就都同意了！」、「很多日商都懂這個用意了，哪裡的老闆這麼不上道」、「醫院護理站也會放」、「換靠得住、圓滿意試試」。

曾發生悲劇的網友則分享「有次肚子餓吃機台上的綠乖乖，想說現場有兩包吃一包沒關係，剛拆開包裝就啪一聲全台大停電」、「之前有一個同事肚子餓吃了辦公室的乖乖，然後那個星期產品良率只剩下96%，整個部門狂加班救良率」。

內行網友建議「應該放在電控箱裡面」、「我公司是黏在機台內側」，還有人打趣說「六年……過期了，難怪變缺失」，不過也有人直言「這包如果有效幹嘛還請你來上班」。

都市傳說 爆廢公社

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