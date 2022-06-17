怕兒遠距上課偷打電動或長時間盯電腦 媽祭「寶寶神器」伺候

受疫情影響，許多學生都在家遠距教學。一位媽媽在「爆怨公社」發文表示，自己的小孩在家上課時間一天有七小時都盯著電腦看，擔心孩子邊上課邊玩遊戲，因此安裝家用監視器，監控孩子的一舉一動，卻造成親子間關係緊張。

網友提到，他發現就讀國一的孩子在遠距上課的時間都在和同學用訊息聊天，下課時間滑抖音。因擔心孩子視力受影響，協議安裝俗稱「寶寶神器」的家用監視器。

一開始原PO只會下課時間看小孩有沒有離開座位讓眼睛休息，一直到後來改成「整天錄影」，原PO發現小孩在上課期間沒有在聽課，而是看直播、聽音樂或是玩遊戲。她發現後會立即打電話「糾正」孩子，卻讓親子間關係變得緊繃，更讓孩子想移除「寶寶神器」。

許多網友留言表示，「我自己是如果大人信任我，我就不會太超過，但我如果知道大人在監視，我就更叛逆（？）」、「我小孩一樣國一，程式雙開，有遊戲聲也有老師講課聲，畫面都是遊戲」、「那不是遠端教學才變這樣的，那是因為遠端教學你看得到，你國中時上課很認真嗎？我國中時是都在玩啦，當時沒手機也是在神遊，反正就是沒在聽就是了」、「生命會找到出路，只是還沒有找到有效的溝通。這年紀的孩子，同儕的影響力大過於天」。