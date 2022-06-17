老婆確診後性慾變強讓他嚇到 網歪樓留言：少子化有救了

新冠肺炎肆虐全球，許多染疫後康復的人都出現後遺症，例如會出現腦霧、容易疲倦咳嗽等症狀，不過有一名網友卻在臉書抱怨太太確診後，性慾卻變得很強，讓他相當苦惱，沒想到貼文一出笑翻所有人。

原PO在臉書「新冠肺炎確診交流群」發文寫道，以前太太性慾沒有這麼強，但是自從感染了新冠肺炎，康復之後卻變了個人似的，性慾大增，讓他懷疑是不是新冠肺炎的後遺症，於是上網發文求助，「不知有沒有冠友有相同情況？」

貼文讓不少人笑翻，「少子化有救了」、「應該是她真正明白了活著真好，要時時享受當下吧！恭喜你」、「請問她是感染哪一株？可以讓我家母獅去感染同一株嗎？感恩大德」、「男性的福音」、「版主請出聲一下，讓我們知道你還活著」、「有沒有想過其實是你變了」、「怎麼覺得是炫耀文」、「可能閉關期間有領悟到什麼」、「應該是關太久的關係」、「可能是腦霧，『他不是我老公』」。

還有人透露確診後的感覺，「朋友確診也有這狀況」、「恭喜恭喜，因禍得福耶！我是性慾變差，我是禍不單行」、「我沒有耶，我一家三口同時確診，老公想不想我是不知道，但我完全不想」、「確診後都不敢和老公愛愛，怕會傳染給他」。