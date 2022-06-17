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將「行人觸動號誌」背身上！網讚這款創意背包「看到就想按」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本廠商推出「行人觸動號誌」造型背包。圖擷取自IG
日本廠商推出「行人觸動號誌」造型背包。圖擷取自IG

有些路口會設置「行人觸動號誌」按鈕，方便行人如需穿越馬路時，按下按鈕之後紅綠燈就會有所反應。有日本廠商突發奇想，以這種按鈕的外觀設計成背包，引起網路的一陣話題。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，主要販賣雜貨、隨身小物為主的商家「株式会社Zoë」，推出了一款「行人觸動號誌」造型的背包。這個背包以黃色為基底，上頭有著一顆大大的紅色按鈕，以及「請按壓此鍵」的告示，完全重現了號誌的樣貌。

而背包也不是只有外在而已，長42寬29.7公分的大小，加上具有一定的厚度，讓背包能裝載相當多物品，實用性上也沒話說。商品近來獲得許多網友的討論，就連公司本身的社群網站帳戶，也因此增加不少追蹤者。

很多網友就表示「這太棒了吧超想要」、「背出去不知道會怎樣」、「感覺會有很多小孩跑去按上面的鈕」、「好可愛喔」、「走著走著就被按按鈕了」、「上次交換禮物有收到這個」、「好想買來一直按」、「那麼要在哪裡才能買得到呢」、「全部種類都收齊了，超棒」。

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