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將「行人觸動號誌」背身上！網讚這款創意背包「看到就想按」
有些路口會設置「行人觸動號誌」按鈕，方便行人如需穿越馬路時，按下按鈕之後紅綠燈就會有所反應。有日本廠商突發奇想，以這種按鈕的外觀設計成背包，引起網路的一陣話題。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，主要販賣雜貨、隨身小物為主的商家「株式会社Zoë」，推出了一款「行人觸動號誌」造型的背包。這個背包以黃色為基底，上頭有著一顆大大的紅色按鈕，以及「請按壓此鍵」的告示，完全重現了號誌的樣貌。
Zoёオリジナル #新商品 🚦💛#押しボタン シリーズ✨#ガチャガチャ で話題沸騰中の— 株式会社Zoë【公式】 (@ZOE_PRIZE) August 20, 2021
押しボタンがなんと…！！#アミューズメント景品 として登場します！
A3サイズ荷物が入る
MEGAリュック🌻
＆
ちょっとしたお出かけに便利
カラビナぽーち🐣
ちなみに写真に写っているのは
カラビナポーチです😁 pic.twitter.com/m8FSzb7zK6
而背包也不是只有外在而已，長42寬29.7公分的大小，加上具有一定的厚度，讓背包能裝載相當多物品，實用性上也沒話說。商品近來獲得許多網友的討論，就連公司本身的社群網站帳戶，也因此增加不少追蹤者。
很多網友就表示「這太棒了吧超想要」、「背出去不知道會怎樣」、「感覺會有很多小孩跑去按上面的鈕」、「好可愛喔」、「走著走著就被按按鈕了」、「上次交換禮物有收到這個」、「好想買來一直按」、「那麼要在哪裡才能買得到呢」、「全部種類都收齊了，超棒」。
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