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登雪山遇父女「擦全山屋床墊」他讚台灣未來有望：家長開明

聯合新聞網／ 綜合報導
雪山為熱門登山選擇。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
雪山為熱門登山選擇。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

台灣百岳有著不同的特色，近年來台灣高山的登山風氣也逐漸盛行。近日有一名網友分享了他爬雪山遇到一對父女的登山故事，當晚他住翠池山屋，小女生爸爸告訴他女兒已經把山屋的床墊全部擦拭過了，讓他心想「這家教有多好？」，認為台灣開始有這種開明思維的家長，感到到了台灣未來的生機，父女的舉動也讓網友大讚。

一名網友在臉書「台灣百岳之美」寫下了一段父女的登山故事，他本月13日時獨自前往雪山登山，當晚翠池山屋住著他及一對早些到的父女，小女生的爸爸告訴他，小女生已經把山屋的床墊全部擦拭過了，這舉動讓他心想「這家教該有多好？」。

小女生唸小學五年級，說話帶著稚嫩童音，個性爽朗，長得非常可愛人見人愛，一談到爬山就顯露生氣勃勃的自信，小女生前兩天和父親已經爬完武陵4秀的桃山池有，隔天和他一樣上翠池走聖稜線。

他認為，當開始有這樣的家長，願意用開明的思維，引導自己的小孩從小學學習冒險犯難的精神時，而不是不准孩子做這、做那，還任由孩子長時間接觸3C，「雖然這樣家長現在台灣還不多，但我相信未來會越多，這也讓我感受到了台灣未來的生機」。

貼文曝光後也吸引七千人按讚，不少網友都紛紛留言，「走進山裡，走出人生大道理⋯」、「山，教會了我許多事，不用狹隘眼光看人事物，有如山峰360度視角」、「有這樣的爸爸，教養出來的子女，一定棒！感謝分享，也啟發了身為媽媽的我」、「我兒子也爬百岳，個性越來越開朗，身體越來越強壯」、「很棒的父女檔，是我跟女兒們學習的榜樣 」。

雪山

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