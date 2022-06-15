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影／秘方！牛肉麵加一杯「黃色液體」 美味度更上一層樓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享台南一家牛肉麵店，其秘密武器是威士忌，其他人看了開玩笑，「警察：你再說一次你為什麼酒駕？」圖擷自TikTok
一名網友分享台南一家牛肉麵店，其秘密武器是威士忌，其他人看了開玩笑，「警察：你再說一次你為什麼酒駕？」圖擷自TikTok

台灣有許多牛肉麵店，種類也有分成紅燒、清燉、番茄等，不過有一名網友就分享，他發現台南有一家牛肉麵店，加了一杯黃色液體，網友看了開玩笑，「警察在外面等攔車了」。

原PO在TikTok分享一段看似普通的煮牛肉麵影片，但當老闆將煮好的麵條與燉好的牛肉放入碗中之後，老闆便加入一杯秘密武器，讓原PO驚呼，「第一次看到牛肉麵加威士忌」。

@tainanxian_food 第一次看到牛肉麵加威士忌😆 #台南美食 #資訊爛放留言處 #紅鶴牛肉麵 ♬ Celebrity - IU

網友紛紛留言，「吃了不能開車」、「我會酒醉」、「會醉的牛肉麵」、「你還會看到警察跟罰單」、「警察在外面等攔車了」、「警察：你再說一次你為什麼酒駕？」、「下次來煮煮看」、「這間我真的超愛」、「很配欸」、「天吶我要去吃」、「半夜滑到這個，罪惡啊」、「笑死，我還看過加野格的」、「警察：抱歉你酒測沒過你剛剛有喝齁？客人：我只是去吃一碗牛肉麵」。

原PO也在留言區公開店家名稱，是位於台南北區的「紅鶴牛肉麵」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牛肉麵

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