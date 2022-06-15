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不是高麗菜！這口味水餃最頂 網搖頭：其他都少一味

聯合新聞網／ 綜合報導
網友壓倒性指向最好吃的水餃是韭菜口味，「最愛吃韭菜，不管在哪都是」。示意圖／ingimage
網友壓倒性指向最好吃的水餃是韭菜口味，「最愛吃韭菜，不管在哪都是」。示意圖／ingimage

水餃有好幾種口味，除了基本的高麗菜與韭菜外，還推出了韭黃蝦仁、香菜等特殊口味，一名網友就好奇問，水餃包什麼內陷最好吃？網友回覆壓倒性都指向它，「其他的都會覺得少一味」。

原PO在PTT上以「水餃包高麗菜、菠菜還是韭菜好吃」為題表示，他最近看到餐廳的冷藏水餃漲價了，也發現高麗菜比較普遍，韭菜的大眾接受度似乎不高，菠菜則較少見，並好奇問，「水餃裡包高麗菜、韭菜或是菠菜好吃？」

網友紛紛留言，「高麗菜最好吃」、「高麗菜最好，其他嘔嘔嘔」、「香菜，這玩意太魔性了」、「台中真的有包香菜的」、「韭黃蝦仁」、「韭黃蝦仁唯一解」、「韭黃真的好吃，香菜也是」、「干貝」、「龍蝦干貝水餃，我都自己包」、「吃過最極品的是包瓢瓜+蝦米」、「只包肉，什麼菜都不要包」、「這輩子沒聽過有波菜水餃，卜派吃的？」

網友壓倒性指向韭菜水餃，「韭菜的最好吃」、「近年流行韭菜」、「韭菜，其他的都會覺得少一味」、「最愛吃韭菜，不管在哪都是」、「韭菜接受度不高也太好笑了吧」、「包韭菜真的超好吃」、「韭菜接受度不高，你是在哪一國？」、「韭菜才夠味」。

水餃

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