貨車右邊撥桿驚見「烤肉架圖案」 內行人解惑：載重時超實用

隨著技術日益進步，車子的內部操作功能也日趨完善，不少新功能都陸續出現。一名網友日前在臉書上發文，詢問大家貨車上右邊撥桿的陌生圖案究竟是什麼功能，而貼文底下也吸引不少人幫忙解惑。

日前一名網友在臉書「爆系知識家」發文，從照片中可以看見，貨車的右邊撥桿內側有一個陌生圖案，乍看之下很像一個「烤肉架」，而圖案左側還有向下的箭頭。原PO困惑提出質疑，「請問各位高手，公司最近有台新貨車，雨刷撥桿旁的圖示是什麼意思呢？是排氣煞車嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛熱心解答，「排氣煞車，要煞車在開就好，空檔開無效」、「蠻好用的東西，尤其是載重，差那一點差很多」、「入檔放開油門會自動排氣煞車減速，載重下坡很實用」、「排氣剎車，滿好用的，腳不用一直踩也會剎車，儀表也會有符號，撥桿回正關掉就解除沒排氣剎車功用」。

另外，也有網友貼心提醒，「沒在使用時記得關閉，不可以開著引擎煞車開車，很容易故障」、「氣煞，往下撥，沒踩油門時自動氣煞，但注意是否還有氣」、「盡量別用閥門，壞了要花不少錢」、「如果是自排的比較沒有什麼用」。