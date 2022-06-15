快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

貨車右邊撥桿驚見「烤肉架圖案」 內行人解惑：載重時超實用

聯合新聞網／ 綜合報導
貨車上的右邊撥桿有類似烤肉架的神秘圖案。 圖／翻攝自臉書爆系知識家
貨車上的右邊撥桿有類似烤肉架的神秘圖案。 圖／翻攝自臉書爆系知識家

隨著技術日益進步，車子的內部操作功能也日趨完善，不少新功能都陸續出現。一名網友日前在臉書上發文，詢問大家貨車上右邊撥桿的陌生圖案究竟是什麼功能，而貼文底下也吸引不少人幫忙解惑。

日前一名網友在臉書「爆系知識家」發文，從照片中可以看見，貨車的右邊撥桿內側有一個陌生圖案，乍看之下很像一個「烤肉架」，而圖案左側還有向下的箭頭。原PO困惑提出質疑，「請問各位高手，公司最近有台新貨車，雨刷撥桿旁的圖示是什麼意思呢？是排氣煞車嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛熱心解答，「排氣煞車，要煞車在開就好，空檔開無效」、「蠻好用的東西，尤其是載重，差那一點差很多」、「入檔放開油門會自動排氣煞車減速，載重下坡很實用」、「排氣剎車，滿好用的，腳不用一直踩也會剎車，儀表也會有符號，撥桿回正關掉就解除沒排氣剎車功用」。

另外，也有網友貼心提醒，「沒在使用時記得關閉，不可以開著引擎煞車開車，很容易故障」、「氣煞，往下撥，沒踩油門時自動氣煞，但注意是否還有氣」、「盡量別用閥門，壞了要花不少錢」、「如果是自排的比較沒有什麼用」。

延伸閱讀

師傅幫安裝10樓冷氣加價7000元 他嫌貴遭網酸：錢比命貴？

餐飲業想轉職當工程師 科技業人資建議他投「1職缺」

房東最愛租客職業是「它」！租屋7種情境分析 網讚：拯救世界

分租套房1萬3加收雜費300 網一聽「耗損費」滿頭問號

相關新聞

影／秘方！牛肉麵加一杯「黃色液體」 美味度更上一層樓

台灣有許多牛肉麵店，種類也有分成紅燒、清燉、番茄等，不過有一名網友就分享，他發現台南有一家牛肉麵店，加了一杯黃色液體，網友看了開玩笑，「警察在外面等攔車了」。

不是高麗菜！這口味水餃最頂 網搖頭：其他都少一味

水餃有好幾種口味，除了基本的高麗菜與韭菜外，還推出了韭黃蝦仁、香菜等特殊口味，一名網友就好奇問，水餃包什麼內陷最好吃？網友回覆壓倒性都指向它，「其他的都會覺得少一味」。

貨車右邊撥桿驚見「烤肉架圖案」 內行人解惑：載重時超實用

隨著技術日益進步，車子的內部操作功能也日趨完善，不少新功能都陸續出現。一名網友日前在臉書上發文，詢問大家貨車上右邊撥桿的陌生圖案究竟是什麼功能，而貼文底下也吸引不少人幫忙解惑。

五月天阿信斜槓跑外送？ 她直呼「好感動收到溫暖」 釣出本尊回應

五月天阿信也來兼職跑外送？歌手法蘭Fran近日在粉專分享一則趣聞，她叫外送時遇到一名稱作「信宏」的外送員，對方名字剛好和人氣天團五月天主唱的阿信（陳信宏）撞名，因此幽默發文稱「阿信惱絲（老師）送餐給我～感動～」...

學費80萬「頂級戀愛課」引熱議 網看內容全傻眼：學到如何惹人厭

現代人約會交往的眉角很多，網路上也充斥許多戀愛教學文，還有業者嗅到商機販售「頂級戀愛課程」，學費總計竟高達80萬，引發熱議。藝人鄭家純轉貼相關內容，直言該課程把...

超夢幻職業曝光 「真人版美人魚」感動網友：謝謝妳讓我相信童話

美人魚不只在出現在童話故事中，現實生活中也有一群以「美人魚」為名的專業工作者，一位從事美人魚工作的表演者就在網上親述自身經驗，從工作內容到背後秘辛都一一說明，吸引許多網友瀏覽文章，短短一天就多達近兩萬人次點讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。