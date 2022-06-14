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五月天阿信斜槓跑外送？ 她直呼「好感動收到溫暖」 釣出本尊回應

聯合新聞網／ 綜合報導
歌手法蘭近日遇到名叫「信宏」的外送員來送餐，恰好五月天阿信的本名也叫信宏，讓她打趣地說「收到這份溫暖好感動」。 合成圖／翻攝自臉書、聯合報系資料照
歌手法蘭近日遇到名叫「信宏」的外送員來送餐，恰好五月天阿信的本名也叫信宏，讓她打趣地說「收到這份溫暖好感動」。 合成圖／翻攝自臉書、聯合報系資料照

五月天阿信也來兼職跑外送？歌手法蘭Fran近日在粉專分享一則趣聞，她叫外送時遇到一名稱作「信宏」的外送員，對方名字剛好和人氣天團五月天主唱的阿信（陳信宏）撞名，因此幽默發文稱「阿信惱絲（老師）送餐給我～感動～」，意外引發網友討論，還釣出阿信本尊回應。

法蘭在粉專上po出一張截圖，只見外送平台通知她餐點即將送達，有個叫「信宏」的外送員會來送餐，法蘭立刻聯想到曾一起合作專輯的五月天阿信，恰好阿信的本名也叫信宏，並幽默發文表示「阿信惱絲（老師）送餐給我～感動～」，也笑說自己最近在做新專輯，突然收到這份溫暖，真的要給對方小費。

貼文一出引發熱議，許多網友打趣地說，「主唱大人是去體驗人生，想新歌嗎」、「看來疫情影響很大」、「沒空寫新歌，原來是送餐去了」、「哈哈哈下一首新歌會叫吳柏毅嗎？笑死」。

由於討論太過熱烈，五月天阿信也來回覆「轉發本文，可預定總裁送餐」，讓許多網友笑翻，法蘭更幽默地說「是不是害到總裁業務增加一項了」。

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