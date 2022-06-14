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學費80萬「頂級戀愛課」引熱議 網看內容全傻眼：學到如何惹人厭

聯合新聞網／ 綜合報導
現代男女約會交往有許多眉角，有業者嗅到商機推出頂級戀愛課程。情境示意圖。圖／Ingimage
現代男女約會交往有許多眉角，有業者嗅到商機推出頂級戀愛課程。情境示意圖。圖／Ingimage

現代人約會交往的眉角很多，網路上也充斥許多戀愛教學文，還有業者嗅到商機販售「頂級戀愛課程」，學費總計竟高達80萬，引發熱議。藝人鄭家純轉貼相關內容，直言該課程「把路上的女生當免費的練習材料」，有些手段粗糙到令人反感，令無辜的女生感到害怕。

藝人鄭家純（雞排妹）在粉專發文表示，近日看到網友討論「販賣戀愛課程」，她好奇之下查詢戀愛課程的相關內容，結果一看傻眼，該課程特色是「街搭、夜店交友軟體一次網羅」，學習如何街頭搭訕、夜店泡妞、建議個人穿搭髮型以及每周定期檢討聊天內容等，更安排學員教練一對一教學，號稱「徹底精通約會的藝術」，共有48堂實戰課持續3個月，學費總計達80萬。

藝人鄭家純分享網路上熱議的「頂級戀愛課程內容」。 圖擷自鄭家純臉書
藝人鄭家純分享網路上熱議的「頂級戀愛課程內容」。 圖擷自鄭家純臉書

雞牌妹看完直呼母湯，並直言該課程把路上女生當成免費的練習材料，「何況被練習搭訕的女生們，多到可以在網路上說出哪幾個地點、什麼話術，甚至有些手段粗糙到令人反感，讓這些無辜的女生感到害怕，反而日後更抗拒路人來搭話」。

貼文曝光後隨即引發討論，網友紛紛留言，「跟騷法上路了，其實那些費用是律師費」、「80萬...現在想脫單的成本也這麼高了嗎？」、「2022還在講泡妞，就已經註定失敗了」、「花80萬學會如何惹人厭」。也有人認為該課程是被教練PUA（操控情感來騙財騙色），「花這該不會就是PUA課程吧...要是課程後面教得是不良PUA就糟了」、「要我花一個月的薪水去學這種PUA？還是認真賺錢實在點」。

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