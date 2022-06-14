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澎湖娘家霸氣嫁妝！她一家五口居隔40天 三餐靠它完全不缺糧

聯合新聞網／ 綜合報導
一位許小姐大全家人陸續確診被居隔長達40天，三餐全靠家中冷凍櫃的存糧解決。圖擷自網友許小姐臉書
一位許小姐大全家人陸續確診被居隔長達40天，三餐全靠家中冷凍櫃的存糧解決。圖擷自網友許小姐臉書

澎湖家家戶戶必備的冷凍櫃，成為最佳防疫糧倉。一位10年前從澎湖嫁到新北板橋的女網友，分享全家確診被居隔的生活情況，靠著從娘家帶來的嫁妝冷凍櫃，一家五口在家安然渡過長達40天的隔離期，讓她驕傲的說「這次全家確診...我家沒有缺糧啦！

一位來自澎湖的許小姐在10年前嫁到新北板橋，因在澎湖老家冷凍櫃是家戶必備電器，所以娘家也送了一台冷凍櫃當嫁妝，為日後跨海寄送海鮮囤貨做準備。原本冷凍櫃因體積龐大，被夫家嫌太佔地方，但在經過這次家人確診隔離後，冷凍櫃的存在整個鹹魚翻生，夫家改口大讚真是個「好東西」。

《年代電視》報導，許小姐一家五口，自4月底兒子因為安親班及學校同學確診，就一直被匡列在家居隔，之後家人也陸續確診，就這樣一路隔離到6月6日才出關。一個多月無法出門的日子，全家三餐除了新鮮蔬果需要請親友支援，其餘全靠冷凍櫃中存糧解決。

許小姐表示，因為娘家送冷凍櫃的「先見之明」，又不時從澎湖寄海鮮來，才能讓她們一家老小五口順利解決這次隔離期的飲食問題，而且40天的隔離期才吃掉一半的存糧，預估再撐一個月也沒有問題。這次的居隔經驗，讓她驕傲的在臉書寫下「江湖在走，冷凍庫一定要有！這次全家確診...我家沒有缺糧啦！」

許多網友也認同紛紛留言回應，「真的～冷凍庫一定要有」、「澎湖人的驕傲」、「我家也是兩台冰箱 其中一個冰箱 專門冰澎湖的海鮮」、「滿滿的海鮮」、「後勤讓你高枕無憂」。

圖為許小姐家中冷凍櫃。圖擷自網友許小姐臉書
圖為許小姐家中冷凍櫃。圖擷自網友許小姐臉書

澎湖 居家隔離

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