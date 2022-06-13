全台最強的區在這？ 他指「這地」狂讚優點：六都最強的區

台灣各地都有其特色，其中中壢區位於桃園市核心，不僅靠近桃園國際機場，也有捷運與各大賣場等，有一位網友就說，「中壢是不是六都中最強的區啊？」

原PO在PTT以「中壢是不是台灣最強的區」為題發文表示，中壢有台鐵、高鐵，還有捷運，開車也有兩條國道能走，除此之外也有百貨公司、大江、環球、好市多、Ikea等，更別說還有一堆大賣場，這些台灣很多大城市都有，但要齊集在同一個區就很難了，他最後也問，「中壢除了離台北遠了一點之外，（其實搭高鐵也是20分就到了）是不是六都中最強的區啊？」

網友紛紛表示認同，「中壢離機場也不遠」、「中壢人我驕傲」、「算滿強了，但什麼時候有兩條國道？」、「最強的華泰沒寫到」。

不過也有網友持反對意見，「中壢火車站，全台最爛」、「去火車站附近走一走啦，來一次你就不敢再來了」、「火車站跟公車都爛到哭」、「工業區多」、「你講的那些點都很散」、「其實中壢滿大的，老中壢和青埔新中壢」、「桃園車站都在大改建了，中壢還慢慢來，而且你說的那些，一半都在青埔」。