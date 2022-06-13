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大學生泡麵神吃法大公開 他加1物吃超爽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友被他朋友獨特吃泡麵的方法嚇到了，不少網友卻回覆，「這蠻正常的阿，大學生很常見吧」。示意圖／ingimage
一名網友被他朋友獨特吃泡麵的方法嚇到了，不少網友卻回覆，「這蠻正常的阿，大學生很常見吧」。示意圖／ingimage

泡麵便宜又方便食用，是不少人懶惰或月底沒錢時的好選擇，一名網友就揭露他肥宅朋友奇妙的泡麵吃法，沒想到PO文後才發現這很常見，還被其他人反問「你第一次吃泡麵嗎？」

原PO在PTT以「泡麵還加一包科學麵？」為題發文表示，他的肥宅朋友去他家做客，晚上到7-11買宵夜時發現，他朋友買了一碗韓式泡菜的阿Q桶麵跟一包科學麵，除此之外還買一包洋芋片和大瓶綠茶，他朋友說他吃泡麵一定要額外多放一包科學麵來泡，洋芋片是他等麵泡好前的點心。

網友看了紛紛留言，「正常都這樣吃，你第一次吃泡麵嗎？」、「這蠻正常的阿，大學生很常見吧」、「跟我一樣啊，我阿Q一定要再多買一包麵」、「月底會這樣，超爽超飽的」、「不然阿Q桶子這麼空是要裝啥」、「我吃完泡麵，湯還要另外加飯」、「我覺得泡起來的話，王子麵比較好吃」、「澱粉大餐再加兩顆蛋就更完美啦」、「肚子超餓會這樣子」、「不加麵哪吃得飽，加麵才爽」。

泡麵 PTT

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