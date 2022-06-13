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防疫關懷包驚見家庭號零食 他嘆「喉嚨BBQ」反羨煞大批網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾在防疫關懷包中驚見一家庭號零食，直呼喉嚨要完了。 圖擷自Facebook
一位民眾在防疫關懷包中驚見一家庭號零食，直呼喉嚨要完了。 圖擷自Facebook

部分縣市鄉鎮可憑確診通知向區公所領取防疫關懷包，一位高雄民眾就po出近期拿到的關懷包照片，指出物資包含一包「家庭號可樂果」，直呼喉嚨要完了，結果一票網友反而表示羨慕不已，認為原po有拿到就要偷笑了，自己連關懷包都沒有。

「不是，七天打算都要吃這包家庭號可樂果，喉嚨BBQ了」，一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文抱怨，他拿到的防疫關懷包中，食物只有一大包家庭號可樂果、一包統一肉燥麵和幾包沖泡飲，其餘還有三盒快篩試劑、一包10入口罩和一卷垃圾袋。結果原po的抱怨文意外吸引8千多人點讚、1,600多則留言，眾多網友表示「這樣已經很好了」、「我的更慘」。

不少網友羨慕原po有拿到關懷包，「有就不錯了，我們這裡什麼都沒有」、「有收到食物不錯了，有的地方什麼都沒有，有的只有快篩劑」、「我住的城市什麼都沒有，好像是孤兒」，「有總比沒有好，我親戚都沒拿到關懷包」。

不過也有網友認為給油炸零食確實思慮不周，「中標後就不能吃這種上火的東西……竟然放關懷包？是敷衍嗎？」、「笑死，可樂果吞的下去嗎我就問」、「問題喉嚨痛再吃可樂果？」、「吃下去喉嚨必爆痛」。

網友們也紛紛秀出自己所在地區的關懷包，發現同一縣市的物資也不盡相同，有網友指出可能是因提領的時間不同，「版主這是高雄的，之前是統一肉臊麵、巧克力餅乾、芝麻糊、口罩、酒精、垃圾袋，現在餅乾換給可樂果，以毒攻毒」、「現在沒那麼多東西了，可能確診數量太多了」、「就是消庫存即期而已的做法」。

零食 快篩 疫情

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