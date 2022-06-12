國中弟下樓取餐「滿臉無奈」 外送員見備註笑噴秒懂

不少人都有使用外送平台的經驗，而軟體中的通訊功能也可以及時跟對方聯絡。日前一名網友在臉書上發文，表示自己接到一筆外送訂單，對方告知會請弟弟幫忙拿，還強調特徵是「一臉小屁孩的白目國中生」，讓他忍不住直呼「姐姐一定很兇」。

日前一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發出貼文，原PO表示日前接到一筆訂單，女顧客在通訊中告知「你好唷，因為我腳受傷，會叫我弟弟下樓拿唷」，沒想到女顧客還接著強調弟弟的特徵，「160公分左右，肉肉的，一臉小屁孩的白目國中生」。原PO在貼文中寫道，「看到弟弟的時候滿臉無奈，不知道是受到什麼委屈，姐姐一定很兇」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不兇的就不是親姐姐了」、「這才是現實的姐弟」、「有弟弟的姐姐，常常是一秒翻臉如翻書」、「姐姐是一種可能無法擰開寶特瓶蓋，卻能單手打開弟弟天靈蓋的生物」。