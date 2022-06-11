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幫外婆拿藥給3000元點心費 網哭喊：有人疼真的很幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO外婆給她三千元點心費。 圖／翻攝自爆怨公社
原PO外婆給她三千元點心費。 圖／翻攝自爆怨公社

俗話說「有外婆的孫子像個寶」，不管是想偷吃點心、偷看卡通節目、或是被爸媽罵，外婆總是最挺孫子的人。日前有一名女網友在網路上發文，分享外婆給她五千元幫忙領藥，其中還包含三千元的點心費，溫馨的貼文也掀起討論，不少網友紛紛淚喊「好想外婆！」

一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，原PO表示外婆打電話過來，請她幫忙去拿藥，還提醒她記得拿健保卡和五千元，讓原PO直呼「什麼藥那麼貴！」

外婆接著表示，「藥很便宜，我貼妳從台北到彰化來回的油錢，然後剩下的拿去買點心吃。」原PO無奈又好笑的回答，「不是啦！阿婆！我都30歲了，買什麼點心。」但外婆還是堅持給原PO錢，要她在路上隨便買點心吃，就把電話掛斷了。

原PO寫道，「我傻眼，我都30歲當媽了，還有跑路費買點心，不過阿婆妳沒跟我說哪裡能買3000元的點心啊！」原PO透露雖然外婆已經80歲，但每天還是中氣十足找女兒們鬥嘴，讓原PO直呼「我打給她都在通話中，還要排隊才打的進去」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「阿嬤只是找理由看看妳，順便給妳零用錢」、「阿婆還有缺孫子嗎？」、「這麼好的阿婆去哪裡找」、「認乾嬤的這邊排隊」、「有阿嬤的孫子像個寶」。

另外，也有不少網友想起往事，「我想念我阿嬤」、「有阿婆疼的人真的很辛福」、「想起我的外婆，載著她去弄頭髮，她總是又塞錢給我」、「懷念可以喊阿婆的人」。

阿嬤 爆怨公社

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