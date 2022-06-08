女兒初經…單親爸百貨公司廁所門口好慌 她即刻救援結局超暖

單親爸爸獨自撫養小孩不僅工作、家庭蠟燭兩頭燒，如果遇到吾家有女初長成的青春期問題，一時之間除了尷尬，也不曉得該如何解決。一名女網友在Dcard上分享，她教了路人的小孩怎麼使用衛生棉。

女網友發文表示，在百貨公司女廁外頭看到一個先生焦慮地走來走去，經過時，對方用不好意思的語氣請求幫忙，「我女兒在裡面，好像是月經來的樣子，可以幫我把這袋東西拿給她嗎？」

他表示，女兒是第一次月經來，不知道會不會使用衛生棉，也不知道自己買的對不對，可否幫忙教她使用，因為女兒沒有媽媽，所以自己也沒辦法教她。

女網友進到女廁後找到該名小女孩，教完確定都ok後兩人一起出來。這時她又問那小女孩是否了解生理期的一些注意事項，例如什麼可以吃、什麼不能吃。她回答，學校有教，但不是很清楚，而且學校老師是男的，家裡長輩不知要問誰。

結果這名女網友帶著他們父女倆到百貨公司一樓的店家坐下來，好好講解月經來時的注意事項，甚至還跟店員借了紙筆，小女孩則把重點記下來。事後她心想，單親帶女兒的爸爸們真的好辛苦，而且也好不方便。

底下不少網友紛紛留言大讚這名女網友好善良，幫了那個爸爸很大的忙。「真的好有愛心」、「妳好溫暖」、「我都想娶妳了」、「看到眼眶泛淚」、「妹妹好幸運有妳」、「如果我是那個小女孩一定會永遠記住妳。」Po文的女網友後來也在下方回覆說，「我只是以前當過老師，職業病的多管閒事了，希望當下沒有嚇到他們。」

此外，也有人留言分享生理期來不能吃的東西，例如冰的、寒性水果、茶、咖啡（會導致冒冷汗、疼痛加劇及狂吐）、油炸、辣的，也不能喝酒，會讓血量暴增或是經期延長，還有人說會容易活血的食材或太補的食品也不能吃，比方當歸、麻油類的。