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他曝「冰淇淋紅茶」經典喝法 內行人狂點頭：融化後味道才好
台灣手搖飲店林立，而且各品牌的飲料品項還相當豐富，不少人每天都要來上一杯。日前有一名男網友在網路發文分享冰淇淋紅茶的喝法，而貼文底下也掀起討論。
一名男網友日前在Dcard以「有人冰淇淋紅這樣喝嗎？」為題發文，他透露自己都習慣把冰淇淋紅茶放到融化再喝，因為融化之後會變成香草奶茶，讓原PO直呼「喝起來超特別的」。從貼文中的照片可以看見，冰淇淋已經完全融化在紅茶中，整體變成奶茶的顏色。
而貼文底下也掀起討論，不少網友紛紛表示，「融在一起才好喝」、「我都放到融化才喝」、「就是要味道融在一起才好喝啊」、「絕對融化後才喝」。
另外，也有網友是喜歡喝有冰淇淋口感的，「我冰淇淋紅茶都是要拿個小湯匙挖下面跟冰塊接觸的部分，會變成沙沙的像冰沙，吃起來很有爽感」、「買回來我都先撕開把冰淇淋撈起來吃」。
最後，還有網友分享另類喝法，「我都會點成冰淇淋奶茶，變奶味超重超爽」、「我是買冰淇淋綠茶加混珠」、「我以前還喜歡加小珍珠及布丁，整個熱量爆炸」、「我都會多10元多加一球冰淇淋，味道會更濃郁好喝」。
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