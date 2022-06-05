端午過完粽子剩超多 老饕分享新料理方式：吃起來就像煎米腸

一年一度的端午節剛過，不少人家裡的冰箱都塞滿粽子，可能還要連續吃好幾天才能儘早把冰箱清空。一名女網友在臉書分享粽子的新吃法，料理過後看起來色香味俱全，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友在臉書「廚藝公社」發文，分享粽子的新料理方式，有別於常見的蒸肉粽。原PO提到，將肉粽用少油小火慢慢煎，直到表面呈現金黃色就完成了，之後撒上胡椒粉和辣椒粉，吃起來酥酥香香的。

貼文底下吸引大量回應，不少網友直呼，「這個月的早晚餐有變化了」、「當冰箱內的肉粽吃到膩時所開發出的料理」、「沒想過耶，太棒了」、「家裡粽子太多還不知道要怎麼辦的說」、「這跟煎米腸有異曲同工之妙」、「哇！不知道可以這樣吃」。

另外，也有網友紛紛表示，「小時候媽媽都會煎，現在自己怎麼煎都煎不出來媽媽的味道」、「米腸煎起來跟這個一樣香」、「煎起來有鍋巴口感，好吃」、「以前肉粽吃膩了，我也會這樣煎」、「我也會這樣煎，有時候還會打蛋一起煎」、「我們家也都這樣吃，煎過的肉粽特別好吃」。