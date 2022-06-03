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洗完衣服驚見洗衣機有塊「油豆腐」 眾人笑翻：宵夜沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人洗衣服前都忘了將口袋裡的東西拿出來。 圖／ingimage
許多人洗衣服前都忘了將口袋裡的東西拿出來。 圖／ingimage

不少人一定都有這樣的經驗，洗衣服前忘了把口袋裡的零錢、鈔票或者其他物品拿出來，結果連同衣服一起洗，事後晾衣服才發現洗衣機裡一堆衣服以外的東西。一名女網友日前洗完衣服後，發現洗衣機裡竟然有一塊「油豆腐」，讓她看了哭笑不得。

原PO在臉書「爆廢公社表示，洗衣機裡常常會看到衛生紙、衛生棉、硬幣、鈔票、少一隻的襪子、破洞的內褲等等都不稀奇，但日前她竟然洗到一塊油豆腐，「重點是它不知道躲在哪裡，居然沒被摧殘」。

奇特的東西讓原PO相當傻眼，她不解家人的衣服裡怎麼會躲了一塊油豆腐，「平常你們掉一元、五元，不掉一百、一千就算了，反正我慢慢累積，總有一天我會變成大富翁，但今天太超過了喔，一塊油豆腐是哪招？還香香的呢」。

貼文讓不少人看了都笑翻，「哇…宵夜沒了」、「往好處想，它不是臭豆腐」、「洗過就香香的了」、「天哪，油豆腐洗完都不油了」、「曾經，洗衣槽拆起來，青蛙在桶底」。

原PO洗完衣服竟然掉出一塊油豆腐，讓她相當傻眼。 圖擷自爆廢公社
原PO洗完衣服竟然掉出一塊油豆腐，讓她相當傻眼。 圖擷自爆廢公社

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