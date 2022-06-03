電鍋這樣蒸地瓜、粽子表面不會太濕 放海鮮肉類還能集中精華

每個人的購物習慣不同，有人喜歡去高級的百貨公司和超市，但也有人喜歡去充滿人情味的傳統菜市場和雜貨店。一名女網友日前在網路上發文分享，表示自己的家人去買水果，但老闆沒有幫他去零頭，所以就覺得老闆「很摳」，而貼文底下也掀起討論。

2022-06-01 21:33