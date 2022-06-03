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電鍋這樣蒸地瓜、粽子表面不會太濕 放海鮮肉類還能集中精華
電鍋是個相當好用的家電，不論是煮飯或蒸食物都行，但通常食物蒸好後都會佈滿許多水氣，有網友就教大家一個小撇步，只要在裡面放一個碗，食物外表就不會濕濕的，還可以集中精華。
原PO在臉書「廚藝公社」教大家如何用電鍋蒸粽子或蒸地瓜，表面就不會濕濕的。他說先在電鍋外鍋底部放蒸架，架上再放一個耐熱的盤子，盤子中間倒扣一個空的瓷碗，再把要蒸的粽子或地瓜放在碗的周圍，再倒一杯水進去蒸煮，這樣蒸好後多出來的水分就會被鎖在小碗裡，食物也不會因為溼答答而太過軟爛。
據《NOWnews今日新聞》報導，這種方式除了粽子、地瓜之外，也可以用在海鮮及肉類上，例如蛤蜊、蜆仔或雞腿，在蒸煮這些食材時，同樣在中間倒扣一個碗，碗周圍再放要蒸煮的食材，最後集中在碗裡的水分就是精華，也就是蜆精、雞精。
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