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買東西氣老闆沒幫「去零頭」 網嗆：自己貪心偏要罵別人小氣

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人認為結帳時老闆應該主動去零頭。 示意圖／ingimage
有些人認為結帳時老闆應該主動去零頭。 示意圖／ingimage

每個人的購物習慣不同，有人喜歡去高級的百貨公司和超市，但也有人喜歡去充滿人情味的傳統菜市場和雜貨店。一名女網友日前在網路上發文分享，表示自己的家人去買水果，但老闆沒有幫他去零頭，所以就覺得老闆「很摳」，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友日前在PTT發文表示，「我家人去買水果，買了83元，然後老闆找他17元，我家人就說那老闆很摳」。原PO剛開始聽不懂，還納悶反問「為什麼覺得老闆很摳，那我們為什麼不去別家買呢？」

然而，該位家人卻表示，「生意做那麼大，連3元都要計較，要是某某家老闆的話，就直接算80元」。原PO無法接受這種想法，因此加以反駁，「你又不是什麼大人物，也跟人家沒關係，人家為什麼要算你便宜，而且人家做生意也沒有多坑你一毛錢」。

經過一連串的爭辯後，家人仍然覺得老闆很摳，認為應該要識相點，自己把零頭去掉。而原PO接著分享，表示自己有遇過結帳時會去零頭的老闆，「我自己心裡確實也會覺得老闆人不錯的感覺，可是老闆沒有把零頭去掉，我覺得也是應該的，人家是做生意的，憑什麼要人家去零頭」。

在貼文的最後，原PO詢問網友想法，「不知道是否很多人都覺得做生意的人很好賺錢，比上班族賺得多，所以算帳時應該主動把零頭給去掉，才是上道懂做生意的老闆？」

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「台灣人沒有不二價的觀念，萬物皆可殺」、「要別人識相點，通常都是自我中心」、「把別人善意當作理所當然的人實在有夠討厭」、「本來就該算多少就多少，人家少算是好心」、「老闆幫忙去零頭是親切不是義務」、「這種人很討人厭，自己貪心偏要罵別人小氣」。

另外，有網友也分享自身經驗，「我是不在意，不過有一次買鹹酥雞，上個客人買105，老闆算他100，我買155被收原價，感受就真的不太好」、「之前學校附近的自助餐店會少收零頭，覺得老闆人超好」。

台灣人 PTT

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