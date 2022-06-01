快訊

獨／汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘，我以後不再管

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

外資今賣超100.93億元 這類股是外資提款大宗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸爸誤傳早安圖到Line群 大尺度驚呆網友：要有弟弟妹妹了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享一張爸爸誤傳的早安圖（此處將不雅字眼打碼），引起眾人熱烈討論。圖擷自Dcard
原PO分享一張爸爸誤傳的早安圖（此處將不雅字眼打碼），引起眾人熱烈討論。圖擷自Dcard

台灣人喜歡用Line作為主要的通訊軟體，不論是訊息、語音通話、傳圖片都很方便，不少長輩也喜歡在群組內傳俗稱「長輩圖」的關心圖片問候親友。日前一名女網友在「Dcard發文分享，表示自己的爸爸很喜歡傳早安圖，所以她就幫他安裝一個搜圖軟體，方便爸爸找圖，沒想到安裝之後爸爸傳的早安圖整個歪掉，許多網友看了也大吃一驚，笑稱：「爸爸壞掉了！」

原PO提到，她的爸爸喜歡在家中群組傳早安圖向大家問好，於是她就替爸爸下載了搜圖軟體「梗圖鍵盤」，方便他找圖，但沒想到從此以後爸爸的早安圖風格突變，從原本的花卉、風景照改變為天線寶寶、手繪梗圖，甚至有一天傳了一張「美好的一天就從幹XX開始」，赤裸的文字讓原PO大驚失色，「不是，你們夫妻在幹嘛我不想知道…我跟我哥都驚呆了，後來問果然是他看錯圖，傳錯了，期待他給我們更多這樣的驚喜」。

許多網友紛紛表示，「欸不是，最後一張，叔叔！傳早安圖也要看一下字啊！」、「你爸媽最後一張會不會也誤傳給其他群組或朋友了」、「可能一年後要有弟弟妹妹了」、「滑到最後一張爆笑」、「我也想要爸媽傳這種梗圖代替早安圖」、「羨慕，我爸只會傳一些教訓人的話」、「有一天早上我阿嬤發來了一個豬吸人奶的影片，把我一瞬間搞清醒了…」。

Dcard 長輩圖 LINE

延伸閱讀

她確診後「搭電梯上下樓都喘到不行」 網超有感：頭痛到懷疑人生

外送APP驚見不明送餐紀錄 她抓包男友出軌女同事

台灣垃圾車文化掀討論 上海人直呼：超級shocking

人妻大秀拆洗冷氣技術 夫直呼：被老公耽誤的美女水電

相關新聞

爸爸誤傳早安圖到Line群 大尺度驚呆網友：要有弟弟妹妹了

台灣人喜歡用Line作為主要的通訊軟體，不論是訊息、語音通話、傳圖片都很方便，不少長輩也喜歡在群組內傳俗稱「長輩圖」的關心圖片問候親友。日前一名女網友在「Dcard」發文分享，表示自己的爸爸很喜歡傳早安圖，所以她就幫他安裝一個搜圖軟體，方便爸爸找圖，沒想到安裝之後爸爸傳的早安圖整個歪掉，許多網友看了也大吃一驚，笑稱：「爸爸壞掉了！」

台灣垃圾車文化掀討論 上海人直呼：超級shocking

許多台灣人都有站在路口等垃圾車的經驗，對於不少人而言，這段時間也是和街坊鄰居聊天的好機會。但是對於外國人而言，垃圾車文化卻讓他們相當震驚。

人妻大秀拆洗冷氣技術 夫直呼：被老公耽誤的美女水電

天氣一天比一天熱，許多人已經開始在清洗冷氣，替即將到來的炎炎夏日做足準備。一名男網友日前在臉書發文，分享老婆清潔冷氣的過程，直呼「被老公耽誤的美女水電」。

吃到飽大PK！旭集比饗饗強在哪？ 老饕曝兩大差別

台灣有許多吃到飽餐廳，其中討論度高的為旭集、響響等名店，有一名網友就好奇詢問，「跟其他buffet（饗食、饗饗和欣葉）比，旭集猛很多嗎？」引起老饕們分析旭集的優點。

「狗都不吃」Toyz嫌顏清標水餃超糟 網友受驚：下次盲測消坡塊？

電競好手兼實況主Toyz（劉偉健）經歷過涉毒與詐賭事件後，重新再拍攝YouTube頻道的「美食公道伯」系列，這次盲測試吃5款明星代言的水餃，沒想到竟評大甲鎮瀾宮董事長顏清標出的水餃「狗都不吃」、「豬肉是臭的」，讓網友直呼下次可能要「盲測消坡塊」了。

台南人氣「古早味蛋糕」進軍日本東京 新店面亮相引網盛讚：能解思鄉胃

一出爐便香氣四溢、口感鬆軟綿密的古早味蛋糕，是許多台灣人從小吃到大的懷舊滋味，近日傳出台南一家古早味蛋糕店即將進軍日本，消息曝光也讓許多在日台灣人表示期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。