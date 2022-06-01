爸爸誤傳早安圖到Line群 大尺度驚呆網友：要有弟弟妹妹了

台灣人喜歡用Line作為主要的通訊軟體，不論是訊息、語音通話、傳圖片都很方便，不少長輩也喜歡在群組內傳俗稱「長輩圖」的關心圖片問候親友。日前一名女網友在「Dcard」發文分享，表示自己的爸爸很喜歡傳早安圖，所以她就幫他安裝一個搜圖軟體，方便爸爸找圖，沒想到安裝之後爸爸傳的早安圖整個歪掉，許多網友看了也大吃一驚，笑稱：「爸爸壞掉了！」

原PO提到，她的爸爸喜歡在家中群組傳早安圖向大家問好，於是她就替爸爸下載了搜圖軟體「梗圖鍵盤」，方便他找圖，但沒想到從此以後爸爸的早安圖風格突變，從原本的花卉、風景照改變為天線寶寶、手繪梗圖，甚至有一天傳了一張「美好的一天就從幹XX開始」，赤裸的文字讓原PO大驚失色，「不是，你們夫妻在幹嘛我不想知道…我跟我哥都驚呆了，後來問果然是他看錯圖，傳錯了，期待他給我們更多這樣的驚喜」。

許多網友紛紛表示，「欸不是，最後一張，叔叔！傳早安圖也要看一下字啊！」、「你爸媽最後一張會不會也誤傳給其他群組或朋友了」、「可能一年後要有弟弟妹妹了」、「滑到最後一張爆笑」、「我也想要爸媽傳這種梗圖代替早安圖」、「羨慕，我爸只會傳一些教訓人的話」、「有一天早上我阿嬤發來了一個豬吸人奶的影片，把我一瞬間搞清醒了…」。