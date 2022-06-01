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吃到飽大PK！旭集比饗饗強在哪？ 老饕曝兩大差別
台灣有許多吃到飽餐廳，其中討論度高的為旭集、饗饗等名店，有一名網友就好奇詢問，「跟其他buffet（饗食、饗饗和欣葉）比，旭集猛很多嗎？」引起老饕們分析旭集的優點。
原PO在PPT以「buffet旭集算最強嗎？」為題分享他看YouTube上的影片，感覺旭集好像很猛，各種餐點都想吃爆，目前已經預約好了，但他好奇的是，「跟其他buffet（饗食、饗饗和欣葉）比，旭集猛很多嗎？」
網友紛紛留言旭集的食材與餐點種類多元，「你舉的都吃過，推旭集」、「還可以，這幾家就旭集想再去吃一次」、「純推旭集，饗饗吃景色，NAGOMI（欣葉）還差一截但CP也高」、「比較喜歡饗饗」、「饗饗吃過一次，覺得多出來的價錢是吃景色」、「（旭集）目前應該是最強的」、「絕對比饗饗好，食材好比種類多實在」、「旭集食材真的不錯」、
不過也有一些網友表示，「旭集吃下午茶就好啦，我覺得CP值還行」、「不喜歡旭集，動線爛爆」、「高雄旭集很普，漢來吃一吃就好了」、「饗饗比較好吃」。
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