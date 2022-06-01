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「狗都不吃」Toyz嫌顏清標水餃超糟 網友受驚：下次盲測消坡塊？

聯合新聞網／ 綜合報導
Toyz盲測吃顏清標的水餃時，面有難色。（翻攝自Toyz YouTube頻道）
Toyz盲測吃顏清標的水餃時，面有難色。（翻攝自Toyz YouTube頻道）

電競好手兼實況主Toyz（劉偉建）經歷過涉毒與詐賭事件後，重新再拍攝YouTube頻道的「美食公道伯」系列，這次盲測試吃5款明星代言的水餃，沒想到竟評大甲鎮瀾宮董事長顏清標出的水餃「狗都不吃」、「豬肉是臭的」，讓網友直呼下次可能要「盲測消坡塊」了。

Toyz日前針對A-Lin、董至成、白冰冰、顏清標、「館長」陳之漢推出的水餃進行試吃評比，評比標準為盲測、統一口味、不沾醬，發現白冰冰的水餃平均1顆只要3.7元、大顆飽滿餡料扎實CP值最高；A-Lin的水餃多汁爆漿，水餃皮也無可挑剔榮獲好吃第1名，董至成的水餃在味道及口感上拿下第2名。

而顏清標推出的水餃則被Toyz嫌棄不已，認為料少、吃起來味道詭異，水餃皮厚到感覺自己都在吃皮，「這個（水餃）屬於爆幹難吃的」，並提到雖然是豬肉水餃，但味道不像豬肉，「這個豬肉是臭的」，整體來說「狗都不吃」，將它列為這次最難吃的水餃；館長推出的水餃價格較貴，「結合處邊邊位置較硬」，豬肉味道沒有很濃，沒列入推薦名單。

Toyz將顏清標的水餃評為最後1名，稱相當難吃，被網友笑稱下次要「盲測消坡塊」了。（翻攝自Toyz YouTube頻道）
Toyz將顏清標的水餃評為最後1名，稱相當難吃，被網友笑稱下次要「盲測消坡塊」了。（翻攝自Toyz YouTube頻道）

網友看完Toyz的評比，不免替他擔心，竟然把顏清標的水餃評分放最後一名，「我們懷念Toyz」、「標哥不意外，A-Lin代言的感覺都蠻有質感的」、「敢把標哥放最後一名，看來是真的想做（美食公道伯）最後一集了。」、「下次要盲測消波塊哪個比較舒適了」、「下一個主題想好啦，哪一排的海景最舒適」，還開玩笑說「至於水餃內餡為甚麼不像豬肉，我覺得很快就知道為甚麼了」、「接下來剛好端午節，看來標哥會推出一個新口味的粽子。」

Toyz稱顏清標的水餃味道很怪異，「狗都不吃」。（翻攝自Toyz YouTube頻道）
Toyz稱顏清標的水餃味道很怪異，「狗都不吃」。（翻攝自Toyz YouTube頻道）

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