誠品書店為何這麼穩？ 這2大原因讓它屹立33年

連鎖書局「誠品書店」已在台灣屹立33年，不過有一名網友就好奇，是什麼原因讓誠品經營穩如泰山，對此許多人都給出兩大原因。

原PO在PTT上以「一人說一句誠品書局的優點」為題表示，他認為誠品書局好像已成為文青的代名詞，尤其是台中勤美誠品，更帶動周邊文創風氣，他好奇「但這年代開書局真能賺錢嗎？」

網友紛紛留言，「不能只是書店，要有美食街」、「以書店為招牌的百貨公司」、「憑良心講，選書很不錯」、「很愛在那買書」、「有冷氣安靜適合睡覺」、「可以看到有書卷氣息的男男女女」、「多一個文青的地方可以去」、「老實說其實很好逛」、「殺時間很好用」、「邊看書，清晨回家買宵夜好懷念 以前的優點」。

其中以「免費冷氣」、「免費翻書」為兩大主要原因，「免費翻書很佛」、「免費看書讚」、「去誠品看書再回家用網路買，雙贏」、「看書不用錢」、「看到打烊」、「免費冷氣跟書」、「夏天冷氣超讚」、「冷氣很涼」、「圖書館，會補新書的那種」。