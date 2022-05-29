15年小被被遭阿嬤嫌髒丟掉 她崩潰：我現在真的想不開

不少人出生後就會有一條專屬被子，就是俗稱的「小被被」，上面有自己熟悉的味道，有些人睡覺時一定要抱在身邊。一名女網友在網路上發文，難過表示自己的小被被居然被阿嬤丟掉，讓她簡直崩潰了，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「小被被，再見」為題發文，原PO表示自己剛剛在找小被被，結果阿嬤卻說了一句「它看起來油油舊舊的，所以丟掉了」，讓原PO直呼「我現在真的想不開」。

原PO憤怒表示，「小被被怎麼可以隨便丟掉，那條被子跟我在一起15年了」，原PO更回憶起和小被被的相遇過程，她難過透露這是當年她哭很慘的時候，姑姑從衣櫥裡翻出來的一條浴巾，原本是桃紅色，上面還有菱形的花絨毛，但隨著越洗越多次，變成了接近白色的淡粉色。

原PO接著提到，小被被上面不僅有修補痕跡，還有某次和弟弟吵架，他畫上去的一撇橘色螢光筆，還有一個看起來很廉價的繡花圖案，但卻是姑姑親手縫上去的。原PO透露自己每個晚上都要抱著小被被才能睡著，以前媽媽大夜班還沒回家，她都抱著小被被在床上乖乖睡覺，當姑姑嫁人時，她也是孤伶伶抱著小被被哭。

原PO形容小被被抱起來軟綿綿，絨毛摸起來相當舒服，而且市面上都買不到。在貼文的最後，原PO難過寫道，「那是一條15歲的被子，它髒髒舊舊的，但它真的是我的寶貝，現在我卻連一張它的照片都找不出來」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我沒辦法想像沒有小被被的日子」、「完全能理解沒有小被被的感覺」、「我趕快拉緊我的小被被」、「完全不能接受，真的不要輕易挑戰對小被被的愛與堅持」、「小被被超級超級重要的，無法想像小被被消失的日子」。

另外，也有不少網友憤怒表示，「誰敢碰我小被被一根寒毛就完了」、「妳阿嬤沒禮貌到極點，誰敢丟我的小被被我打誰」、「我的小被被應該有40歲了，陪了我29年，誰敢動我直接跟你生死決鬥」、「我也有一隻抱了20年的熊熊，誰都不能欺負它」。