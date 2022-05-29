台南美食全台最讚？ 老饕指這1類輸台北一大截

台南被許多人譽為台灣的美食之都，但許多網友跳出來表示，台南的小吃CP值高，但是論餐廳的話還是台北勝出。

原PO在PPT以「台南食物真的屌打台北嗎？」為題，發文表示他最近看到某個外國YouTuber的影片，他本人算是挑嘴的類型，拍過很多部美食評比，不好吃就會直接說出來，也常常說台灣美食根本過譽，但他最近終於出台北了，跑到台南出外景，他吃台南美食時整個心花怒放，好評率應該是有史以來最高，「然後還不忘嘴一下原來不是台灣沒有美食，是台北沒有美食」。

網友紛紛留言，「台南完勝，無疑問」、「平均來說確實是台南屌打台北，台北人的經驗」、「丹丹雞腿堡就屌打台北的雞腿堡了」、「真的，台南小吃台灣最頂毋庸置疑」、「客觀說台南真的屌打，CP值真的高很多」、「我也覺得是平均來說，有時候台北亂進一些店會有雷，台南亂進一些店都不難吃」、「在台南隨便在路邊吃東西，大部分都不雷」。

不過，許多網友也指出台南的小吃很美味，但餐廳部分輸台北，「台南只有小吃能說嘴，餐廳就無法」、「小吃南部真的好吃，但是餐廳幾乎都北部勝」、「南部食物看情況，口味也要花時間適應」、「台南真的幾百塊、幾千塊，餐廳就不一定了」、「以平均小吃來看的確屌打，但餐廳沒有」、「平價是（台南勝出），高價位就還是台北」。