和男友的姓氏諧音像「陣亡」 她憂心婚宴現場不吉利

日前一名女網友在「Dcard」帶起有關「情侶姓氏組合」的討論風潮，她表示因為和男友感情和睦，不免想到未來要朝結婚邁進，但她突然意識到新郎和新娘的姓氏需要合起來放在婚禮現場，如：「XX府」，而她和男友的姓氏組合唸起來不太吉利，讓她有些介意，故上網詢問眾人看法，引起一波討論。

原PO提到，和男友交往一年多，雖然平時會小吵小鬧，但整體相處起來契合又自在，「平平淡淡的也覺得幸福，這使得我有時候就會開始想想兩個人的未來」，但她也同時聯想到：「男友姓『鄭』，我姓『王』，這樣就變成『鄭王府』了，諧音到「陣亡府」感覺不太好，雖然知道這沒什麼，但就會覺得小小小在意，可不可以寫成『王鄭府』啊？」

許多網友紛紛分享自己的姓氏，「我姓毛，怎麼配都怪：『馬毛』、『朱毛』、『楊毛』」、「我認真的，我姓朱，我前男友姓史，還好分手了」、「我男友鄒，我姓游，鄒游…列國…孔子嗎？」、「我每次去飯店也會觀察這個耶，有些真的滿有趣的」、「這個問題之前也想過，我們的更難聽，好險女友說婚禮可以不用辦」、「我跟老婆是劉劉合體，但我們是純登記不婚禮派」。

依照禮俗，喜宴上兩府聯姻前面是寫男生的姓，後面寫女生的姓，如「『陳林府』喜宴」，訂婚是女方比較大，所以女生姓氏在男方姓氏前，或是只寫「（女方姓氏）府文定」。如為避免喜宴、喜帖上的文字困擾，有人會直接寫上新郎加新娘的姓名，除了清楚明瞭，也淡化了姓氏諧音造成的問題。