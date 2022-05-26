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TVBS前主播自曝當年與她搶時段 真相揭曉「一切都是陰謀」

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她收IKEA解謎折扣邀請函 結局揭曉網甜喊：也太用心

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，她陪同去參加IKEA的解謎關卡，想不到是一場驚喜告白。圖擷自Dcard
女網友表示，她陪同去參加IKEA的解謎關卡，想不到是一場驚喜告白。圖擷自Dcard

「我第一次遇到對我這麼用心的人！」日前有位女網友分享，某位男生聲稱他的家人消費金額高，獲贈一張IKEA的解謎邀請函，故邀請她一同參加，想不到活動謎底揭曉，讓其他人大讚男生的精心安排。

原PO在Dcard發文表示，某位男生收到IKEA的解謎邀請函，上頭寫著為感謝顧客支持，故邀請其參加解謎小關卡，以獲得3千元折扣金。原PO不疑有他陪同參與，入店時還向店員出示邀請函，接著開始按照提示搜集卡片，過程中甚至覺得男生「都在混只找到了1張」。

最終湊齊字卡並排列順序後，原PO發現藏有「我愛你跟我交往好嗎」的訊息，這時才驚覺原來是男生串通店員、自己發想任務做道具的用心告白，讓她甜喊：「這一定會是讓我永生難忘的告白，他現在就是我最愛的男朋友」。

謎底揭曉後的答案，讓女網友感到又驚又喜，兩人之後也順利交往。圖擷自Dcard
謎底揭曉後的答案，讓女網友感到又驚又喜，兩人之後也順利交往。圖擷自Dcard

許多網友紛紛獻上祝福，「妳很幸運，要幸福喔」、「你們最後不結婚很難收場」、「天啊你們值得幸幸福福一輩子，祝天天開心」，甚至詢問詳細教學，「求男友發文『事前準備篇』，也想幫男友策劃」、「我需要教學篇，那個卡片也太像IKEA的選字」。

其餘網友也佩服男生的認真，「用心到我以為是求婚」、「也太真實，卡片真的很像IKEA的配字」、「原來只是求交往，這樣求婚如果不搞更大點，怎麼說得過去？」、「身為員工正在思考我家什麼時候有這麼好玩的遊戲，請容許我分享給我家老闆，這活動比打卡好玩多了」、「而且電話還真的是公司電話」。

Dcard IKEA 告白

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