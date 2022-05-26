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主持人吳鳳詳列台灣10大缺點 引網一片贊同：一針見血

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣女婿吳鳳來台多年，他近日發文分享自己眼中台灣可以改進的10個缺點。 圖擷自Facebook
台灣女婿吳鳳來台多年，他近日發文分享自己眼中台灣可以改進的10個缺點。 圖擷自Facebook

主持人吳鳳自土耳其來台發展長達15年，他也在2015年入籍成為台灣女婿，平時他總是讚揚台灣之美，也主持過行腳類節目，不過他近日罕見發文分享「台灣有待加強的10大缺點」，大批網友一致表示十分中肯。

在台發展的土耳其裔主持人吳鳳表示，他最近帶妹妹到台灣各地探險，一路上分享許多台灣的優點，但有台灣人建議他不只要說好的地方，也可以指出缺點，讓台灣人改善自身不足之處，因此吳鳳昨（25）日在臉書列出10點台灣可以加強的地方，並聲明，「請不要介意，一切都是因為想要讓台灣更好」。

吳鳳所列10點包含「缺國際資訊跟世界觀」、「房價居高不下」、「薪水不高」、「觀光區域的規劃要加強」、「空氣品質不良」、「房子美感要加強」、「年輕人要更有自信」、「國際知名度要加強」、「需要國際娛樂跟藝術作品」、「要培養更多人才」。

吳鳳詳細解釋背後原因，就拿居住環境來說，房價高、薪水低一直是台灣年輕人無法買房的主因，而且整體的空間規劃相比國外稍顯遜色，「尤其是35 歲以上的房子看起來像100 歲，這個部分我最喜歡歐洲跟日本，200 歲的房子也整理的非常漂亮」，他也指出觀光區的美感有待提升，「餐廳那些的美感跟設計再加強的話，外國觀光客更想要消費，整個設計要有獨特的風格，才有更高的價值」。

除此之外，吳鳳特別看重台灣與國際接軌的進程，他點破，「在台灣不管是電視還是其他管道，很容易發現國際新聞不多，造成很多人不太關心世界上發生的事」，而且他認為台灣在軟實力的輸出上較為落後，「例如國際平台Netflix有Korea（韓），Japanese（日），Chinese（中）作品分別，台灣沒有在裡面。最簡單的例子，Squid Game（魷魚遊戲）世界創造的話題跟影響力，比全台灣20年內所做出的電視劇還更強」。

不過吳鳳也強調，台灣的未來寄託在下一代身上，因此他鼓勵年輕人要更有自信，「我常常聽到年輕人說，我英文不好，外國人很帥，你們眼睛很漂亮，我兒子不帥！這些都是讓台灣失去自信！」，隨著少子化社會來臨，他認為台灣需要栽培出更具國際觀的人才，仍將持續定居在台灣的他也盼望這塊土地變得更好。

網友們紛紛稱讚吳鳳建議中肯，「真是有國際觀的台灣女婿！下一代真的還能買得起台北市的房子嗎？」、「說的太好太對了，我全都認同」、「一直都喜歡你中肯又真實的建議」、「真的是一針見血」。

尤其是空間規劃缺乏美感這點受到網友廣大迴響，「第6點是我一直以來很想問的問題，台灣房子外觀為什麼不蓋漂亮一點，尤其台北新蓋的大樓也都很醜」、「我也覺得台灣美感要加強」、「一語道破，我也認為這幾項，台灣需加油，尤其是美感方面」、「沒錯，所以這就是為啥一直出國觀光」、「尤其鐵皮屋我認為實在太醜陋了！破壞整體美感」。

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