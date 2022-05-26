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長輩來聚餐瓜子快被嗑光 他傻眼「那是老鼠吃的」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，長輩來家中聚餐後吃了三分之一罐「老鼠瓜子」。圖擷自爆廢公社公開版
網友表示，長輩來家中聚餐後吃了三分之一罐「老鼠瓜子」。圖擷自爆廢公社公開版

許多人聚會喜歡邊嗑瓜子邊聊天，但是在吃東西前要看清楚包裝標示。網友在「爆廢公社公開版」發文提到，長輩到他們家聚餐，離開後他發現老鼠吃的瓜子剩三分之一，讓他趕緊傳訊息到群組詢問到底是誰吃的，不禁擔心人吃了會出問題。

網友發文提到，長輩到家中吃飯，離開後他才發現給老鼠吃的瓜子才剛買，卻只剩三分之一，讓他擔心是不是被長輩誤食。他趕緊在群組詢問有誰吃了瓜子，卻沒人承認。媽媽還私訊他認為不需要追究，他回覆：「不是吃不吃的問題，那是給老鼠吃的」，並同時告知群組長輩，他們才一一跳出來用驚訝的表情承認自己偷吃了原PO的瓜子。

原PO發文說道：「要吃為何都不仔細看？聽說吃起來沒味道，為何還能吃三分之二瓶？」並擔心詢問：「人吃了應該不會怎麼樣吧？」

網友留言指出，「其實不會，給寵物吃的東西都比人還健康，頂多沒味道不好吃而已」、「沒事沒事，我媽之前也把我寵物吃的魷魚絲拿出來請朋友吃。我媽還跟我說以後不要買這牌子，沒什麼味道不好吃」、「人吃的跟老鼠吃的就在於有沒有鹽巴調味而已，不要想太多。」

另外許多網友看到瓜子包裝上寫著「STOP THE尿臭」，便歪樓問，「問問長輩之後尿尿是不是比較不臭」、「可以除尿臭~不錯！」。

老鼠 寵物 爆廢公社

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