網熱議「被非主打商品耽誤的店家」 鼎泰豐、台鐵皆上榜

有時店面主打的商品並非熱銷產品，因此常遭人戲稱被XX耽誤的OO店，如肯德雞是被炸雞耽誤的蛋撻店等等。有網友就以此發文請大家照樣造句舉例，吸引千人按讚留言。

原PO在爆廢公社附上的圖片顯示，除了將肯德基形容為被炸雞耽誤的蛋撻店，拿坡里、三商巧福也分別是被披薩耽誤的炸雞店、被牛肉麵耽誤的酸菜店。原PO據此邀請眾人集思廣益還有哪些店家同樣如此。

幽默的貼文吸引許多懂內梗的網友爆笑回應，「麗緻：被酒店耽誤的麵店」、「爭鮮：被醃薑片耽誤的壽司店」、「屋馬：被燒肉耽誤的雞湯店」、「鼎泰豐：被小籠包耽誤的炒飯店」、「摩斯漢堡，被漢堡耽誤的紅茶店」、「貴族世家：被牛排耽誤的小菜吃到飽店」、「孫東寶：被牛排耽誤的濃湯店」。

除了招牌料理與民眾的偏好有出入外，也有店家以意料之外的事物被點名，「網咖：被電腦耽誤的泡麵店」、「星巴克：被咖啡耽誤的蘋果展示店」、「Ok：被便利商店耽誤的店到店」、「洋芋片：被零食耽誤的氮氣製造商」、「神采飛揚被KTV耽誤的熱炒美食店」、「台鐵：被鐵路運輸耽誤的便當店」、「宮廟：被神明耽誤的少棒隊」。