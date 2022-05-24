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疫情解封想去北海道玩 他拋問「跟團還是自由行？」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友規劃明年家族出國旅遊，拋問「去北海道旅遊是不是跟團比較好玩呢？」多數人建議他跟團比較方便。圖／聯合報系資料庫
一名網友規劃明年家族出國旅遊，拋問「去北海道旅遊是不是跟團比較好玩呢？」多數人建議他跟團比較方便。圖／聯合報系資料庫

現在本土疫情持續升溫，但有不少人樂觀看待，並計畫明年解封要去哪一個國家遊玩，日前有網友表示，他們家族規劃要去北海道玩，考量到北海道的交通，他問網友「去北海道旅遊是不是跟團比較好玩呢？」

一名網友在PTT發文表示，昨天家族用通訊軟體討論「明年過年要去哪旅遊？」就有人提議，可以跟團去北海道旅遊，原PO上網查詢後，發現北海道的交通比較不方便，因此沒有辦法自助旅遊，他好奇「去北海道旅遊是不是跟團比較好玩呢？」

對此，多數人贊成跟團，直呼「北海道跟團就是養豬之旅，一路吃好料，重美食的話CP值蠻好的」、「雪地不要自駕，不熟路況易出車禍」、「北海道跟團基本上是餵豬行程，鮭魚子、海膽、帝王蟹、成吉思汗烤羊肉、每天道地產的蔬果、牛奶吃爛」、「家族旅行自助絕對被當戰犯，總有人不滿意」、「家族旅行當然開團啊，開什麼玩笑！家族不滿的炮火讓旅行社去承擔」、「家族還帶老人真的不要自己排行程」、「北海道點到點的距離太遠了，要規劃起來很麻煩，跟團全部幫你弄好，就算弄不好被砲的也是領隊不是你，更不用說吃、住、交通費用，攤下來其實根本沒差多少」。

但也有網友建議他自助旅遊，指出「跟團很麻煩，時間都被限制住了，自由行、自駕一次，保證以後你去日本玩只會想自駕」、「日本旅遊難度低，能自助一律建議自助」。

北海道 日本

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