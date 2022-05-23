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除了雞排連「這超普遍食材」也漲50％ 民眾喊：吃不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨雞排已經漲到90元了，他譏諷，「飯可以不吃，雞排越貴越好吃」。圖／聯合報系資料照片 圖／聯合報系資料照片
一名網友抱怨雞排已經漲到90元了，他譏諷，「飯可以不吃，雞排越貴越好吃」。圖／聯合報系資料照片 圖／聯合報系資料照片

最近因為原物料與貨運成本增加而導致許多商品也跟著漲價，有一名網友就表示，最近一片雞排都可以賣到90元台幣了，不少網友也留言，蛋價也很誇張，「加蛋從+10變成+15，看起來5元好像還好，但其實是漲了50%」。

原PO在PTT上以「來分享漲的誇張的物價」為題表示，他最近發現「便當一個月漲五塊且漲了又漲，跟政府一樣滾動式修正」，雞排一片已經漲到90元了，他譏諷「飯可以不吃，雞排越貴越好吃」。

網友紛紛留言，「記得我以前讀國中的時候，一片雞排是35元」、「新竹市有些店家的雞腿飯已經是120囉～而且生意還是好的」、「今天突然想吃咖哩飯路過一家新開的店，想說路邊小攤100以內吧，結果要150」、「雞腿便當這一年從70漲到95」、「你這家便當還算便宜」、「連鎖排骨飯的炸雞腿飯熊貓上從138漲到158」、「早餐店都漲10塊錢」、「薪水若能+5%都感恩戴德了，但物價多的是漲20%甚至50%」。

其中，有許多人反映蛋價的改變，「蛋變15一顆也不會降價真的很誇張」、「外食店家加蛋，變15了」、「加蛋10元變15元，麵也是」、「很多滷蛋都變15元，吃不下去」、「早餐荷包蛋一顆15塊」、「大家可以算一下百分比會更驚嚇。像加蛋從+10變成+15，看起來5元好像還好，但其實是漲了50%」。

漲價 PTT 雞排 物價

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