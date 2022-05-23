Cama同為平價咖啡為何贏不了路易莎？ 內行點這三項：輸很多

台灣有許多咖啡廳，其中以平價且環境舒適聞名的路易莎受到大眾接受也廣開分店，然而有一位網友就點出另一家同為平價的咖啡店Cama，味道也不差但人潮卻大大不如路易莎。過來人指出Cama有三點輸了一大截。

原PO在PTT上以「Cama真的輸路易莎很多嗎！？」為題表示Cama與路易莎兩家的價位差不多，味道也都還可以，但每次人潮幾乎都是路易莎多於Cama，這讓他好奇，「究竟路易莎有什麼地方能讓它海放Cama？」

網友紛紛留言支持Cama，「品質絕對Cama屌打」、「Cama比路易莎好」、「我卡馬（Cama）派的」、「Cama好喝很多」、「Cama真的比較好喝，價格也便宜一點點」、「Cama喝過無數次，路易莎0次」、「Cama咖啡品質好太多」。

網友點出Cama的分店太少、座位也太少且不舒適，以及供應的品項不多都是它的缺點，「Cama店太少」、「比店面量，輸很多」、「Cama咖啡好喝，但座位沒那麼舒適」、「Cama座位太少，也不舒服」、「Cama座位10個以內，椅子有些是木頭椅，難坐，偏外帶咖啡店吧」、「Cama好像很多都弄成開放式戶外文青店」、「路易莎輕食選擇比較多，座位也比較多」、「定位不同，路易莎是花錢買位子坐」、「路易莎就全吃，上班族學生都可以，環境舒服好念書」、「路易莎有輕食，Cama好像只有飲品」、「Cama是咖啡店，路易莎是早餐店，能比？」、「行銷沒做好吧？我家附近開過一間Cama，沒幾個月就收了」、「Cama只有咖啡贏，其他全輸」。