快訊

10歲男童逝？ 指揮中心證實剛收到法傳資料

拜登：願意以武力保衛台灣 「這是我們的承諾」

Cama同為平價咖啡為何贏不了路易莎？ 內行點這三項：輸很多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友點出Cama的分店太少、座位也太少且不舒適，以及供應的品項不多。圖/聯合報系資料照
網友點出Cama的分店太少、座位也太少且不舒適，以及供應的品項不多。圖/聯合報系資料照

台灣有許多咖啡廳，其中以平價且環境舒適聞名的路易莎受到大眾接受也廣開分店，然而有一位網友就點出另一家同為平價的咖啡店Cama，味道也不差但人潮卻大大不如路易莎。過來人指出Cama有三點輸了一大截。

原PO在PTT上以「Cama真的輸路易莎很多嗎！？」為題表示Cama與路易莎兩家的價位差不多，味道也都還可以，但每次人潮幾乎都是路易莎多於Cama，這讓他好奇，「究竟路易莎有什麼地方能讓它海放Cama？」

網友紛紛留言支持Cama，「品質絕對Cama屌打」、「Cama比路易莎好」、「我卡馬（Cama）派的」、「Cama好喝很多」、「Cama真的比較好喝，價格也便宜一點點」、「Cama喝過無數次，路易莎0次」、「Cama咖啡品質好太多」。

網友點出Cama的分店太少、座位也太少且不舒適，以及供應的品項不多都是它的缺點，「Cama店太少」、「比店面量，輸很多」、「Cama咖啡好喝，但座位沒那麼舒適」、「Cama座位太少，也不舒服」、「Cama座位10個以內，椅子有些是木頭椅，難坐，偏外帶咖啡店吧」、「Cama好像很多都弄成開放式戶外文青店」、「路易莎輕食選擇比較多，座位也比較多」、「定位不同，路易莎是花錢買位子坐」、「路易莎就全吃，上班族學生都可以，環境舒服好念書」、「路易莎有輕食，Cama好像只有飲品」、「Cama是咖啡店，路易莎是早餐店，能比？」、「行銷沒做好吧？我家附近開過一間Cama，沒幾個月就收了」、「Cama只有咖啡贏，其他全輸」。

路易莎 PTT

延伸閱讀

火鍋店提供薄荷糖？ 顧客誤食濃縮毛巾 網驚：超危險！

跨年夜訂1399吃到飽餐廳「全都高麗菜」 他怨：像難民！

他問台中最讚美食…網齊推「蘿蔔糕」 在地人：加一味最好

他好奇思夢樂消費客群 網友列優勢「CP值極高」

相關新聞

Cama同為平價咖啡為何贏不了路易莎？ 內行點這三項：輸很多

台灣有許多咖啡廳，其中以平價且環境舒適聞名的路易莎受到大眾接受也廣開分店，然而有一位網友就點出另一家同為平價的咖啡店Cama，味道也不差但人潮卻大大不如路易莎。過來人指出Cama有三點輸了一大截。

他「住信義區」卻遭女網友已讀不回 慘況引網爆笑：不要這麼老實

信義區是台北的黃金地段，101大樓、世貿中心和台北市政府皆位於此，因此住在信義區通常會與財力雄厚畫上等號，不過近日一名男子在網上哭訴，他告知女性網友自己住在信義區後，卻被對方臨時爽約和已讀不回。

瑞典人來台見「這1點」無法接受！ 網炸鍋：不懂入境隨俗嗎

世界各國風俗民情不同，對於生活習慣也不盡相同。就有一名瑞典人表示，自己很不習慣台灣的現金交易方式，因為非常麻煩，希望完全改為電子支付，掀起大批網友熱烈討論。

他細看「統一發票清冊」 發現中大獎者都有一現象

每兩個月對統一發票，是不少民眾熱衷的活動，只要中獎200元，也會感到小確幸，日前一名網友指出，他查看財政部2022年1、2月期的統一發票清冊後，發現中大獎的人都買低單價商品，貼文曝光後，也有許多網友分享自己的「幸運中獎過程」。

古早味紅茶關鍵在「這些原料」 在家就可做

台灣有許多飲料店，飲料的選擇也百百種，其中古早味紅茶受到許多人喜愛，有一名網友就好奇，「古早味紅茶的古早是什麼？」，引起不少網友開玩笑，「泡完都不洗的意思」，但也有人提供食譜。

日月潭第10個秘密 網笑：湖中「這寶物」超多撿不完

網路上最近很流行「關於我可能讓你很意外的10個point」，分享給許多人知道自己的小秘密，日月潭國家風景區粉專也跟上此潮流，揭密熱門旅遊景點日月潭少為人知的特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。